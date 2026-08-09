İstanbul'da korkutan anlar: Balkon çöktü, 5 katlı bina tahliye edildi

Güngören’deki olay, saat 22.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı binanın birinci katındaki balkon henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, olayda yaralanan olmadığı belirlendi.

Binanın çevresi ekipler tarafından bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemelerin ardından bina mühürlenirken, tedbir amacıyla bina boşaltıldı.

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