İstanbul'da korku dolu anlar: Yıkımdan kopan betonlar yan binaya düştü

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binadan kopan beton parçaları bitişiğindeki apartmana zarar verdi. Olayda yaralanan olmazken, belediye ekipleri inceleme başlattı.
Olay, 27 Haziran'da Ambarlı Mahallesi Irmak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binadan kopan beton parçaları bitişikte bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonuna düştü.
Balkon duvarının bir kısmı yıkılırken, oluşan çatlaklar nedeniyle parçaların bina girişine düşme riskine karşı demir direklerle önlem alındı.
İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri inceleme yaptı. Yıkımı gerçekleştiren firma hakkında tutanak tutulduğu öğrenilirken, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından zarar gören bölümün müteahhit tarafından onarılacağı belirtildi.