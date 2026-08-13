Ünye'de korkutan anlar: Boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaş kurtarıldı

Karadeniz'de yoğun mesai: ‘Yeşil altın’ fındıkta ilk hasat başladı

Karadeniz’in “yeşil altını” fındıkta 2026 hasadı Ordu’da başladı. Üreticiler rekolteden memnun kalırken, TMO’nun Giresun kalite için 255, levant kalite için 250 lira olarak açıkladığı fiyatın beklentilerin altında kaldığını belirterek kilogram fiyatının en az 300 lira olması gerektiğini söyledi.