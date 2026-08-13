Bölge Marmara: Karadeniz'e kıyısı olan iki ilde deniz yasağı
Tekirdağ’ın Saray ve Kırklareli’nin Vize ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 13 Ağustos’ta denize girmek yasaklandı. Yetkililer, kararın boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla alındığını açıkladı.
Karadeniz kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde yarın denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ'daki kararı Valilik duyurdu
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz genelinde 13 Ağustos tarihinde 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.
Vize Kaymakamlığı: Denize girmek yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 13 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.