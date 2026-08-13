Bölge Marmara: Karadeniz'e kıyısı olan iki ilde deniz yasağı

Kırklareli’nde anız yangını yerleşim yerine sıçradı: Bir bağ evi yandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde anız ve otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Metrelerce yükselen alevler ve gökyüzünü kaplayan yoğun duman paniğe neden olurken, yerleşim alanlarına sıçrayan yangında bir bağ evi de yandı.