Otomobil bahçe duvarına asılı kaldı

Valilikler arka arkaya duyurdu: Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Kırklareli ve Tekirdağ valilikleri, yangın riskine karşı il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Her iki ilde de jandarma ve ilgili ekiplerin denetimlerini artıracağı, kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi.