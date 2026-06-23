Kırklareli merkezli 4 ilde suç örgütü ve göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 zanlı tutuklandı

Hesabın Suriye uyruklu M.A. ve İ.A. tarafından yönetildiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Savcılık, İstanbul'a yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmenler ile göçmen kaçakçılarının sosyal medyadan iletişime geçerek gidecekleri ülkeye göre 3 bin ile 5 bin avro fiyat verdikleri, anlaşma sağlanması durumunda geçici olarak kiralanan evlerde toplanması sağlanan yabancı uyrukluların Edirne ve Kırklareli'nin sınır bölgelerine götürüldüğünü tespit etti.