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Muğla'da motoru arızalanan teknedeki 16 göçmen kurtarıldı

Muğla'da motoru arızalanan teknedeki 16 göçmen kurtarıldı

23:4422/06/2026, Pazartesi
IHA
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Bodrum’da 3’ü çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum’da 3’ü çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber karinalı lastik bot motor arızası yapınca denizin ortasında sürüklendi. Göçmenlerin yardım talebi üzerine hızla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, 16 kişiyi güvenli bir şekilde karaya çıkarırken olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin teknesi motor arızası yapılınca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgeye göre, Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklenmesi sonrası yardım talebinde bulundular. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.



#Göçmen
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