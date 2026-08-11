Yatağan'da tır karşı şeride geçti: Muğla-Aydın karayolu trafiğe kapandı

Muğla'da kabus dolu anlar: 100 yolcu tahliye edildi

Muğla'da Ölüdeniz açıklarında seyir halindeki gezi teknesi su almaya başladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yaklaşık 100 yolcuyu emniyetli şekilde tahliye etti. Olası facia ucuz atlatılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.