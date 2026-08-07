Muğla'nın Marmaris açıklarında korkutan deprem
10:27, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 10:28, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
Akdeniz'de 4.1'lik deprem
AFAD Akdeniz'in Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 10.10'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD Akdeniz'in Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 10.10'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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