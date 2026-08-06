Depreme karşı çığır açacak proje: Türkiye'ye özgü milli travers geliştiriliyor

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, üniversitedeki Ulaştırma Laboratuvarı'nın sahip olduğu teknolojik altyapıyla Türkiye'nin önde gelen araştırma merkezlerinden biri olduğunu söyledi.





Laboratuvarda kullanılan bazı test cihazlarının dünyada da çok az merkezde bulunduğunu belirten Saltan, bazı sistemlerin ise üniversite tarafından tasarlanıp üretildiğini ifade etti.





Araştırma merkezinin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Saltan, laboratuvarın ulaştırma alanında birçok Ar-Ge projesine ev sahipliği yaptığını kaydetti.