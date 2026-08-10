Bodrum’da havuz kimyasalından sızıntı: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Gümüşlük Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelde havuz temizliği yapıldığı sırada kullanılan kimyasal bir maddeden dolayı gaz sızıntısı yaşandı.

Sızıntı esnasında havuza yakın çocuk oyun alanındaki çocuklar ile havuz bölgesinde yer alan tatilciler gazdan etkilendi.

İhbarın ardından otele sağlık ekipleri sevk edildi. Bulantı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi belirtiler yaşayan 15 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Gündem

Karabük’te gıda zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Gündem

Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf'u hayattan koparan böcek ilacı faciasında 2 tutuklama

Gündem

Çanakkale'de ilaçlama faciası: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti