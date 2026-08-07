Karabük’te gıda zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

İki otomobil çarpıştı: İki yaşındaki çocuk dahil dört yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki yaşındaki bir çocuk ile birlikte toplam dört kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.