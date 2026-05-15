Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ordu’da gıda zehirlenmesi şüphesi: 45 kişiden 43’ü taburcu edildi

Ordu’da gıda zehirlenmesi şüphesi: 45 kişiden 43’ü taburcu edildi

13:5915/05/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Foto: İHA
Foto: İHA

Ordu’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran toplam 45 kişiden 43’ü taburcu edildi, 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler dün öğle saatlerinde yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Ulubey, Altınordu ve Fatsa ilçelerindeki hastanelere başvurdu. İşçilerin fabrikada karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği tükettikleri öğrenildi.

Konuya ilişkin Ordu İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, işletmede çalışan bazı vatandaşların süreç içerisinde farklı saatlerde sağlık kuruluşlarına müracaat ettiği belirtildi. Açıklamada, yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hastaların tedavilerinin müşahede altında sürdürüldüğü, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu ifade edildi.

Başvuruların Ulubey Devlet Hastanesi, Ordu Devlet Hastanesi, Fatsa Devlet Hastanesi ile Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapıldığı kaydedilen açıklamada, fabrika yemeği dışında aynı şikayetlerle 2 vatandaşın daha hastaneye başvurduğu belirtildi.

Hastanelere başvuran toplam 45 vatandaşın 43’ünün taburcu edildiği, 2 vatandaşın ise tedbir amaçlı sağlık kuruluşlarında takip ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

#Ordu
#Hastane
#Zehirlenme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ULUSAL STAJ PROGRAMI 2026 İŞKUR TEKLİFİ SON DURUM: Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı?