Ordu’da gıda zehirlenmesi şüphesi: 45 kişiden 43’ü taburcu edildi

Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler dün öğle saatlerinde yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Ulubey, Altınordu ve Fatsa ilçelerindeki hastanelere başvurdu. İşçilerin fabrikada karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği tükettikleri öğrenildi.

Konuya ilişkin Ordu İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, işletmede çalışan bazı vatandaşların süreç içerisinde farklı saatlerde sağlık kuruluşlarına müracaat ettiği belirtildi. Açıklamada, yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hastaların tedavilerinin müşahede altında sürdürüldüğü, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu ifade edildi.

Başvuruların Ulubey Devlet Hastanesi, Ordu Devlet Hastanesi, Fatsa Devlet Hastanesi ile Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapıldığı kaydedilen açıklamada, fabrika yemeği dışında aynı şikayetlerle 2 vatandaşın daha hastaneye başvurduğu belirtildi.