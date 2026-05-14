GKRY lideri Yunan parlamentosundan Türkiye'ye saldırdı: AB'ye 'harekete geçin' çağrısı yaptı

Hüseyin Berk
23:0714/05/2026, Perşembe
Yunan parlamentosuna Türkiye'den dert yanan İsrail'in maşası GRKY lideri.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Yunan parlamentosundaki konuşmasında, Türkiye'ye saldırıp Avrupa ve uluslararası kuruluşlara 'harekete geçme' çağrısı yaptı. Ada'nın İsrail yığınağı haline gelmesine göz yuman Hristodulidis, “Türkiye, savaş sonrası Avrupa döneminin en büyük suçlarından birini işliyor. 52 yıldır uluslararası ve Avrupa hukuku ihlal ediyor; Kıbrıs işgal ediliyor, sömürgeleştiriliyor ve temel insan hakları ihlal ediliyor.” hezeyanlarını dile getirdi.

İsrail'in Doğu Akdeniz'de GKRY'yi ‘uydu devlet’e dönüştürme projesinin hız kazandığı dönemde; Rum lider Nikos Hristodulidis Yunan parlamentosundan Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Ada'nın yüzde 37’sine karşı ihlalini sürdürdüğünü öne süren Hristodulidis, “savaş sonrası Avrupa döneminin en büyük suçlarından birinin işlendiğini” söyledi.

Hezeyanlarını art arda sıraladı: Hayalimiz, Kıbrıs'ın tamamen birleştirilmesi

Rum lider,
“Türkiye, 52 yıldır uluslararası ve Avrupa hukuku ihlal ediyor; Kıbrıs işgal ediliyor, sömürgeleştiriliyor ve temel insan hakları ihlal ediliyor”
diye konuştu.
Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hristodulidis,
“Hayalimiz, tüm Avrupa vatandaşları gibi özgürce yaşamak. Hayalimiz, Kıbrıs’ın bir köşesinden diğer köşesine kadar tamamen birleştirilmesidir”
ifadelerini kullandı.
İki devletli çözüm modeline de karşı çıkan Hristodulidis,
“İki devletli çözüm bir düşünce olarak dahi var olamaz, bunu vurgulamak istiyorum. Yasadışılığın yasallaştırılmasını ele almayı asla kabul etmeyeceğiz
” açıklamasında bulundu.

Yunan'la bir olup işgalcilere kucak açtılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz aralık ayında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile basın toplantısı düzenlemişti.

İsim vermeden Türkiye'yi hedef alan Netanyahu, "Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini, hâkimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere sesleniyorum: Unutun bunu. Böyle bir şey olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Rum ve Yunan liderler ile 'Akdeniz'e güven' vadeden Netanyahu, "Birlikte Akdeniz'i, gelişmiş güvenliği, refahı ve özgürlüğü sağlayacağız" demişti.

Gelişme sonrası Ada'daki İsrail işgali her geçen gün büyümüştü.

Geçtiğimiz hafta İşgalci gücün ülkenin güneyinde uzun yıllardır boş olan bir köyü satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Bir süredir ülkede arazi satın alan İsrail’in son girişimi özellikle yerel halk arasında ciddi endişelere yol açmıştı.

