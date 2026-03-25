Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İsrail Yunan adalarına göz dikti: Yahudiler için güvenli bir sığınak

Hüseyin Berk
21:1625/03/2026, Çarşamba
Sonraki haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yakınlığı, 'ada' iddialarının daha da konuşulmasına neden oluyor.
Yunanistan basını, İsrail'in eski Savunma Bakanı Benny Gantz öncülüğünde 'Yunan adalarını satın alma girişimi' başlatıldığını duyurdu. İran'ın İsrail'e saldırıları sonrası alınan karara göre; adalar, 'Yahudi halkının yararı için güvenli bir sığınak' olarak nitelendirildi. Atina yönetiminin de içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle teklife sıcak bakacağı iddia edildi. İsrail basını ise 'Yunan adalarından 40'ının boş olduğunu, satın alınıp altyapı kurulabileceğini ve ihtiyaç duyulduğunda insanları kurtarmak için kullanılabileceğini' yazdı.

Keep Talking Greece'te yer alan habere göre; İsrail eski Savunma Bakanı Benny Gantz öncülüğündeki “Kahol Lavan” (Mavi-Beyaz) partisinden bir temsilci, geçtiğimiz hafta Yahudi Ulusal Fonu (JNF) parasıyla Yunanistan’daki adaları satın alma girişimi başlattı.

Yunan basınındaki "İsrailli bir yetkili, Yunan adalarının 'Yahudi halkı için bir sığınak' olarak satın alınmasını önerdi" başlıklı haber.

Yahudi Ulusal Fonu’na (JNF) bağlı Himnuta şirketinin yönetim kurulu üyesi Avri Steiner, geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda Yunanistan’daki bazı adaların satın alınmasının araştırılmasını gündeme getirdi.

Steiner, söz konusu adaların olası savaş ya da afet durumlarında İsrailli siviller için bir tahliye ve sığınma noktası olarak değerlendirilebileceğini savundu.

İsrail gazetesi Haaretz’in aktardığına göre; öneri, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin çoğu tarafından reddedildi. Karara gerekçe olarak ise JNF’nin kuruluş amacının İsrail dışında toprak satın almayı kapsamadığı gösterildi.

İran'ın saldırıları sonrası panik yaptılar

Steiner’in söz konusu öneriyi, son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle gündeme getirdiği belirtiliyor.

Özellikle İran’ın İsrail’i hedef alabilecek binlerce balistik füzeye sahip olduğuna dair değerlendirmelerin İsrail’de tartışma yarattığı biliniyor.

"Eğer tehdit senaryosu gerçekleşirse ne yapacağız?"

İsrail’de yayımlanan Maariv gazetesine konuşan Steiner, fikrin bu güvenlik kaygılarından doğduğunu belirterek,
“Eğer büyük bir nüfusu tehdit eden bir senaryo gerçekleşirse ne yapacağız? İnsanları koruyacak alternatif seçenekleri düşünmemiz gerekiyor”
ifadelerini kullandı.

"Yunan adalarından 40 tanesi boş"

Steiner ayrıca
Yunanistan’da yerleşim bulunmayan yaklaşık 40 ada olduğunu, bunların satın alınması durumunda altyapı kurulabileceğini
öne sürdü.

Öte yandan İsrail’de Yunan adalarıyla ilgili benzer fikirlerin geçmişte de gündeme geldiği biliniyor. Haaretz, 2012 yılında İsrail donanması için bir Yunan adasının kiralanması veya satın alınmasının tartışıldığını ancak dönemin Savunma Bakanı Ehud Barak tarafından gerekli görülmeyerek rafa kaldırıldığını yazmıştı.

Yunanistan, ekonomik kaygılar nedeniyle sıcak bakıyor

Yunanistan Varlık Geliştirme Fonu'nun, ülkenin borç yükünü azaltmak amacıyla bazı ıssız ada ve adacıkların uzun süreli kiralanabileceğini değerlendirdiği de Yunan basınında sık sık haber konusu oluyor.

Türkiye'ye karşı silahlanan Yunanistan, ülkesindeki tershane ve limanları da gelir elde etmek için özelleştiriyor.

Netanyahu ağzındaki baklayı çıkarıp Türkiye'yi hedef almıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz aralık ayında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'i yanına almış; isim vermeden Türkiye'yi hedef almıştı.

Netanyahu, "Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini, hâkimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere sesleniyorum: Unutun bunu. Böyle bir şey olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Rum ve Yunan liderler ile 'Akdeniz'e güven' vadeden Netanyahu, "Birlikte Akdeniz'i, gelişmiş güvenliği, refahı ve özgürlüğü sağlayacağız" demişti.

#İsrail
#Yunanistan
#Benny Gantz
#Yunan adaları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
