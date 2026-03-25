İsrail Yunan adalarına göz dikti: Yahudiler için güvenli bir sığınak

Yunanistan basını, İsrail'in eski Savunma Bakanı Benny Gantz öncülüğünde 'Yunan adalarını satın alma girişimi' başlatıldığını duyurdu. İran'ın İsrail'e saldırıları sonrası alınan karara göre; adalar, 'Yahudi halkının yararı için güvenli bir sığınak' olarak nitelendirildi. Atina yönetiminin de içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle teklife sıcak bakacağı iddia edildi. İsrail basını ise 'Yunan adalarından 40'ının boş olduğunu, satın alınıp altyapı kurulabileceğini ve ihtiyaç duyulduğunda insanları kurtarmak için kullanılabileceğini' yazdı.
Keep Talking Greece'te yer alan habere göre; İsrail eski Savunma Bakanı Benny Gantz öncülüğündeki “Kahol Lavan” (Mavi-Beyaz) partisinden bir temsilci, geçtiğimiz hafta Yahudi Ulusal Fonu (JNF) parasıyla Yunanistan’daki adaları satın alma girişimi başlattı.
Yahudi Ulusal Fonu’na (JNF) bağlı Himnuta şirketinin yönetim kurulu üyesi Avri Steiner, geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda Yunanistan’daki bazı adaların satın alınmasının araştırılmasını gündeme getirdi.
İsrail gazetesi Haaretz’in aktardığına göre; öneri, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin çoğu tarafından reddedildi. Karara gerekçe olarak ise JNF’nin kuruluş amacının İsrail dışında toprak satın almayı kapsamadığı gösterildi.
İran'ın saldırıları sonrası panik yaptılar
Steiner’in söz konusu öneriyi, son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle gündeme getirdiği belirtiliyor.
"Eğer tehdit senaryosu gerçekleşirse ne yapacağız?"
"Yunan adalarından 40 tanesi boş"
Öte yandan İsrail’de Yunan adalarıyla ilgili benzer fikirlerin geçmişte de gündeme geldiği biliniyor. Haaretz, 2012 yılında İsrail donanması için bir Yunan adasının kiralanması veya satın alınmasının tartışıldığını ancak dönemin Savunma Bakanı Ehud Barak tarafından gerekli görülmeyerek rafa kaldırıldığını yazmıştı.
Yunanistan, ekonomik kaygılar nedeniyle sıcak bakıyor
Yunanistan Varlık Geliştirme Fonu'nun, ülkenin borç yükünü azaltmak amacıyla bazı ıssız ada ve adacıkların uzun süreli kiralanabileceğini değerlendirdiği de Yunan basınında sık sık haber konusu oluyor.
Türkiye'ye karşı silahlanan Yunanistan, ülkesindeki tershane ve limanları da gelir elde etmek için özelleştiriyor.
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkarıp Türkiye'yi hedef almıştı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz aralık ayında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'i yanına almış; isim vermeden Türkiye'yi hedef almıştı.
Netanyahu, "Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini, hâkimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere sesleniyorum: Unutun bunu. Böyle bir şey olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin." ifadelerini kullanmıştı.