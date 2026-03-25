İsrail Yunan adalarına göz dikti: Yahudiler için güvenli bir sığınak

Keep Talking Greece'te yer alan habere göre; İsrail eski Savunma Bakanı Benny Gantz öncülüğündeki “Kahol Lavan” (Mavi-Beyaz) partisinden bir temsilci, geçtiğimiz hafta Yahudi Ulusal Fonu (JNF) parasıyla Yunanistan’daki adaları satın alma girişimi başlattı.

Yunan basınındaki "İsrailli bir yetkili, Yunan adalarının 'Yahudi halkı için bir sığınak' olarak satın alınmasını önerdi" başlıklı haber.

Yahudi Ulusal Fonu’na (JNF) bağlı Himnuta şirketinin yönetim kurulu üyesi Avri Steiner, geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda Yunanistan’daki bazı adaların satın alınmasının araştırılmasını gündeme getirdi.

Steiner, söz konusu adaların olası savaş ya da afet durumlarında İsrailli siviller için bir tahliye ve sığınma noktası olarak değerlendirilebileceğini savundu.

İsrail gazetesi Haaretz’in aktardığına göre; öneri, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin çoğu tarafından reddedildi. Karara gerekçe olarak ise JNF’nin kuruluş amacının İsrail dışında toprak satın almayı kapsamadığı gösterildi.

İran'ın saldırıları sonrası panik yaptılar

Steiner’in söz konusu öneriyi, son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle gündeme getirdiği belirtiliyor.

Özellikle İran’ın İsrail’i hedef alabilecek binlerce balistik füzeye sahip olduğuna dair değerlendirmelerin İsrail’de tartışma yarattığı biliniyor.

"Eğer tehdit senaryosu gerçekleşirse ne yapacağız?"

İsrail’de yayımlanan Maariv gazetesine konuşan Steiner, fikrin bu güvenlik kaygılarından doğduğunu belirterek, “Eğer büyük bir nüfusu tehdit eden bir senaryo gerçekleşirse ne yapacağız? İnsanları koruyacak alternatif seçenekleri düşünmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Yunan adalarından 40 tanesi boş"

Steiner ayrıca Yunanistan’da yerleşim bulunmayan yaklaşık 40 ada olduğunu, bunların satın alınması durumunda altyapı kurulabileceğini öne sürdü.

Öte yandan İsrail’de Yunan adalarıyla ilgili benzer fikirlerin geçmişte de gündeme geldiği biliniyor. Haaretz, 2012 yılında İsrail donanması için bir Yunan adasının kiralanması veya satın alınmasının tartışıldığını ancak dönemin Savunma Bakanı Ehud Barak tarafından gerekli görülmeyerek rafa kaldırıldığını yazmıştı.

Yunanistan, ekonomik kaygılar nedeniyle sıcak bakıyor

Yunanistan Varlık Geliştirme Fonu'nun, ülkenin borç yükünü azaltmak amacıyla bazı ıssız ada ve adacıkların uzun süreli kiralanabileceğini değerlendirdiği de Yunan basınında sık sık haber konusu oluyor.

Türkiye'ye karşı silahlanan Yunanistan, ülkesindeki tershane ve limanları da gelir elde etmek için özelleştiriyor.

Netanyahu ağzındaki baklayı çıkarıp Türkiye'yi hedef almıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz aralık ayında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'i yanına almış; isim vermeden Türkiye'yi hedef almıştı.

Netanyahu, "Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini, hâkimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere sesleniyorum: Unutun bunu. Böyle bir şey olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Rum ve Yunan liderler ile 'Akdeniz'e güven' vadeden Netanyahu, "Birlikte Akdeniz'i, gelişmiş güvenliği, refahı ve özgürlüğü sağlayacağız" demişti.



