Ege'de tehlikeli adımlar. Yunanistan savaşı fırsata çevirmeye mi çalışıyor?

ABD-İsrail-İran savaşı sadece Ortadoğu'yu değil, Ege ve Doğu Akdeniz’i de yeniden şekillendirebilir. Bu görüşün en büyük dayanağı Yunanistan İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki yeni savunma işbirlikleri.

Yunanistan, Güney Kıbrıs’a yaptığı askeri yığınağın odağını genişletiyor. Şimdi sırada Ege’de barış anlaşmalarıyla silahsızlandırılmış adalar var. Yunanistan Kerpe ve Limni’ye Patriot hava savunma sistemi yerleştirme gayretinde.

YUNANİSTAN KRİZİ FIRSATA MI ÇEVİRMEK İSTİYOR?

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan, “Şu an itibariyle Aşil Kalkanıyla birlikte ağ tabanlı bir biriyle bağlantılı sistem planlamak istiyorlar. Bunu Türkiye'ye karşı hazırlıyorlar. Bulgaristan, Fransa için değil. Bulgaristan Balkanların en barışçıl ülkelerinden biri. Yunan ”uzak tehdit doğudan gelir" anlayışıyla Yunanistan hangi savunma tedbirini aldıysa İsrail'le işbirliği yaparak Türkiye'ye yönelik alıyor" dedi.

ABD İsrail İran savaşı sürerken Yunanistan, Ege’de Türkiye’ye karşı tasarlanan İsrail yapımı “Aşil Kalkanı” hava savunma sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. 5 milyar euroluk dev bütçeli savunma paketi Yunan Meclisi’nin onayına sunuldu. Paketin 3 milyar euroluk kısmı doğrudan İsrail’den alınacak sistemlere ayrılacak.

NTV'nin haberine göre, Yunanistan envanterindeki Rus sistemleri Ukrayna'ya hibe etmeye başladı. Ancak karşılığında Almanya ve Amerika'dan yeni hibe silahlar alındı. Semadirek Adası’na Patriot hava savunma sistemleri yerleştirme kararı da tüm bu gelişmelerin ardından verildi. Ada Çanakkale’ye 6, Gökçeada’ya sadece 3 mil uzaklıkta ve Türkiye açısından stratejik bir noktada bulunuyor.

Aslan, “Tüm Ege Denizi'ni sahiplenme dürtüsü ve Lozan Anlaşması ile ve Balkan savaşları sonuç anlaşmalarında silahsızlandırılan adalarda füze sistemi konuşlandırmak istiyor. Bir tek hava savunma değil zırhlı araçlarla mekanize birlik oluşturmak istiyorlar. En dikkat çekici olan patriotlar ve diğer füze sistemleri. İsrail'den alınanlar Türkiye'ye karşıdır. Yerleştirilince istikameti önemlidir. Bu savunma anlayışı doğal olarak karşı tarafı tahrik eder” diye konuştu.

Peki uluslararası hukuk ne söylüyor? Yunanistan'ın adaları silahlandırması hukuki mi?

ASBÜ Milletlerarası Huk. Ana Bilim Dalı Öğr. Üy. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasının ilk olarak Lozan'a aykırı olduğunu söylerken, “Anlaşmanın 13-14 maddesi bu durumda nasıl silahsızlandırılacağı çok nettir. Fakat, 1947 Paris barış anlaşmasına Türkiye taraf olmamasına rağmen hukuken oluşturulan metin şartlı bir devri öngören, bu şartlı devirde koşullu egemenliğin statüsünde adalar Yunanistan'a verildi” ifadelerini kullandı.

Türkiye gelişmeleri yakından takip ediyor. Ankara, bir oldu bittiye izin vermeyeceğini pek çok kez dile getirdi.

Ayrıca Lozan ve Paris Antlaşmalarının ihlal edildiği belirtilerek BM ve NATO nezdinde girişimlerde bulunuldu.