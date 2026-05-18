Küme düşen takımlar futbolseverlerin takibinde. Trendyol Süper Lig'İn 34. ve son haftasında Hesapcom Antalyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Antalyaspor, bu sonuçla birlikte 11 sezonun ardından Süper Lig'den düştü. Süper Lig'e yükselen takımlardan biri de Amedspor olmuştu. Peki hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'e ve 1'inci Lig'e yükselen takımlar hangileri oldu? 2025-2026 sezonu küme düşen ve çıkan takımlar.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Kocaelispor'u mağlup eden Antalyaspor, küme düşme hattındaki rakiplerinin aldığı sonuçlar sonrası lige veda eden son takım oldu. Kırmızı-beyazlı ekip 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'e veda etti. Böylelikle küme düşen ve çıkan takımlar da belli oldu. Peki hangi takımlar küme düştü?
Süper Lig'de küme düşen takımlar hangileri oldu?
Trendyol Süper Lig'de Süper Lig'den düşen takımlar da netleşti. Alınan sonuçların ardından Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor lige veda ederek Trendyol 1. Lig'e düştü.
Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi?
Erzurumspor ve Amedspor'un yanı sıra bir takım daha Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belirlenmesi için play-off etabı oynanacak. Play-off karşılaşmaları kapsamında Esenler Erokspor, Çorum FK, Bodrum FK ve Pendikspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaların sonucunda rakiplerini eleyen takım ise Süper Lig biletinin sahibi olacak.
1'inci Lig'e yükselen takımlar hangileri oldu?
Bursaspor ve Batman Petrolspor ve Mardin 1969 1. Lig biletini alan takımlar oldu.
Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup play-off finalinde Seza Çimento Elazığspor'u penaltılarda 8-7 yenen Muğlaspor Trendyol 1'inci Lig'e yükseldi.
Trendyol 1. Lig play-off 2. turuna yükselen takımlar belli oldu!
Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Arca Çorum FK ve Sipay Bodrum FK rakiplerini mağlup ederek 2. tura yükselmeyi başardı.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arca Çorum FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada penaltıdan Fredy kaydetti.
Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki diğer eşleşmede Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendikspor'u aynı skorla 2-0 yendi. Sipay Bodrum FK'nın gollerini 55. dakikada Soldo (kendi kalesine) ve 81. dakikada Seferi ağlara yolladı.
Fatsa Belediyespor ile Yozgat Belediyesi Bozok Spor'un ardından Ayvalıkgücü Belediyespor'u da geçen 52 Orduspor FK, 2. Lig'e yükseldi. Play-off finalinde rakibini 2-1 mağlup eden 52 Orduspor FK, adını bir üst lige yazdırdı.
Final Konya'da
24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda finalde Esenler Erokspor-Çorum FK karşı karşıya gelecek.