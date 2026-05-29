Yatsı Namazı Nasıl Kılınır? Adım Adım Yatsı Namazı Kılınışı ve Rekat Sayısı (Diyanet Bilgileri)

Namaz, İslam dininin temel şartlarından biridir. Müslümanların inanç ve ibadet hayatını düzenleyen esasları oluşturur. Yatsı namazı 5 vakit farz namazının sonuncusudur. Yatsı namazı vaktini kaçırmak istemeyen ve ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar için adım adım anlatım! Yatsı namazında hangi dualar okunur? Vitir namazında Kunut duaları nasıl, ne zaman okunur? İşte merak edilen tüm detaylar.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı toplamda 13 rekattır. Bu rekatlar farz ve sünnet namazlardan oluşur ve belirli bir sıra izlenerek kılınır. Namazın her bir bölümü, kendi içinde ayrı bir öneme sahiptir.
Yatsı Namazı Nasıl Kılınır?
Yatsı namazı günün sona ermesiyle birlikte eda edilen ve Müslümanın ibadet hayatında önemli bir yere sahip olan beş vakit namazdan biridir. Bu namaz, kişinin gün boyunca yaptığı işlerden sonra Allah'a yönelerek manevi bir değerlendirme yapmasına imkân tanır. Yatsı namazının düzenli olarak kılınması, ibadet bilincinin korunmasına ve günlük hayatın manevi bir çerçeve içinde tamamlanmasına katkı sağlar.
Yatsı Namazının İlk 4 Sünneti Kılınışı
Yatsı namazına, dört rekâtlı ilk sünnet ile başlanır. Bu sünnet yatsı namazına hazırlık niteliği taşır.
Niyet edilerek tekbir alınır.
Her rekâtta ayakta Fatiha suresi ve ardından bir sure okunur.
Rükû ve secdeler, namazın genel kurallarına uygun şekilde yapılır.
İkinci rekâtın sonunda kısa süreli oturuş yapılır.
Dördüncü rekâtın sonunda ise tahiyyat, salavat ve dualar okunarak selam verilir.
Yatsı Namazının 4 Rekatlık Farzının Kılınışı
Yatsı namazının farzı bu vaktin temel ibadeti olarak kabul edilir ve mutlaka kılınması gerekir.
Farz için niyet edilerek namaza durulur.
İlk iki rekâtta Fatiha suresi ve ardından bir sure okunur.
Üçüncü ve dördüncü rekatlarda yalnızca Fatiha suresi okunur.
İkinci rekâtın sonunda kısa oturuş yapılır.
Dördüncü rekâtın sonunda oturularak gerekli dualar okunur ve selam verilerek farz namaz tamamlanır.
Yatsı Namazının Son Sünneti Kılınışı
Farz namazdan sonra kılınan iki rekat sünnet, yatsı namazını tamamlayıcı nitelik taşır.
Sünnet için niyet edilir ve tekbir alınır.
Her iki rekâtta Fatiha suresi ve ardından bir sure okunur.
İkinci rekâtın sonunda oturularak dualar okunur ve selam verilir.
Yatsı Namazından Sonra Kılınan Namazlar
Yatsı namazından sonra, Müslümanlar tarafından vitir namazı da kılınır. Vitir namazı, gece ibadetlerinin tamamlayıcısı olarak kabul edilir. Bu durum, yatsı namazının ibadet hayatındaki önemini daha da artırır.
Kunut Duası 1-2 Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali
Vitir namazının üçüncü rekatında "Allahümme innâ neste'înuke" ve "Allahümme iyyâke na'büdü" şeklinde başlayan Kunut Duaları okunmaktadır. Vacip olan Kunut Duası 1 ve 2 okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile idrak edilmelidir.
Kunut Duaları Okunuşu
Kunut duaları iki tane olarak bilinir. Duaların okunuşu ise aşağıdaki gibidir:
Kunut Duası 1 Okunuşu
Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
Kunut 2 Duası Okunuşu
Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.
Kunut Duası 1 ve 2 Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Duaların ne anlattığını bilmek, Müslümanlar için önemlidir. Kunut dualarının Türkçe anlamı ise aşağıdaki gibidir:
Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı
Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.
Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı
Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.