Süper Lig 30. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin golünü 73. dakikada Felipe Augusto atarken skoru Başakşehir adına Selke 90+3. dakikada belirledi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 30. haftasında Başakşehir ile sahasında karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadelede bordo-mavililer son dakika golüne engel olamadı ve 1-1 berabere kaldı.
Fırtına'nın golünü 73. dakikada Felipe Augusto atarken, skoru Başakşehir adına David Selke 90+3. dakikada belirledi.
Bu sonucun ardından puanını 65 yapan Trabzonspor, son 4 haftaya girilirken lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
Bordo-mavililer bir sonraki hafta TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.
27' Ceza sahası içinde Augusto, ayağını içiyle kale sahasında bulunan Onuachu’ya pasında savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
36' Umut Güneş’in ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Onana direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57'Zubkov'un ceza alanı hemen dışından şutunda savunmaya çarpan top yandan kornere gitti.
59' Nwakaeme'nin pasında altıpas içinde savunmada Duarte'nin ters vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
73' Trabzonspor'un golü geldi. Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıdığı topu Augusto'nun önüne bıraktı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0
89' Ozan Tufan'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde topla buluşan Augusto'nun yerden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer, topu çeldi.
90+3' Başakşehir beraberliği sağladı. Kazımcan'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak çizgiyi geçti: 1-1