Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvuru takvimi belli oldu. 569 sözleşmeli personel alımı kapsamında lise, ön lisans ve lisans mezunları için farklı kadrolar açılırken, başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak; adaylar KPSS puanı, sözlü sınav şartı, kontenjan dağılımı ve özel başvuru koşullarını araştırıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvuru süreci 15 Haziran 2026’da başlayacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 569 sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ve sözlü sınav yöntemiyle yapılacak.
Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı kapsamında toplam 569 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre adaylar, başvurularını 15 Haziran 2026 ile 29 Haziran 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yapabilecek.
Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
502 personel KPSS puanına göre alınacak
İlana göre alımlar iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek. 502 personel için sınavsız olarak KPSS puan üstünlüğü esas alınacak, 67 personel için ise KPSS puanının ardından sözlü sınav süreci uygulanacak.
KPSS puanıyla yapılacak 502 kişilik alımda öne çıkan kadrolar şöyle:
Büro personeli: 128 kişi
Koruma ve güvenlik görevlisi: 106 kişi
Destek personeli: 264 kişi
Teknik destek personeli: 4 kişi
Büro personeli alımları lisans mezunları arasından yapılacak. Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için ön lisans mezunları, destek personeli kadrosu için ise ortaöğretim mezunları başvurabilecek.
67 kadro için sözlü sınav yapılacak
Sözlü sınavla alınacak 67 personel arasında arkeolog, müze araştırmacısı, mühendis, mimar, tekniker ve teknisyen kadroları yer alıyor.
Bu kapsamda arkeolog kadrosu için 13, müze araştırmacısı kadrosu için 6, mühendis kadrosu için 16, mimar kadrosu için 4, tekniker ve teknisyen kadroları için ise toplam 25 kişilik kontenjan ayrıldı.
Başvuru şartları neler?
Adayların başvuru yapabilmesi için Türk vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlaması ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması ve görevini yapmaya engel sağlık sorunu taşımaması şartı aranıyor.
Bazı kadrolar için özel şartlar da bulunuyor. Koruma ve güvenlik görevlisi alımında erkek adaylar için en az 170 santimetre, kadın adaylar için en az 160 santimetre boy şartı aranacak. Ayrıca adayların geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olması gerekecek.
Destek personeli temizlik kadrosuna başvuracak adaylardan ise son 3 yıl içinde en az 90 gün temizlik hizmetlerinde çalıştığını SGK hizmet dökümüyle belgelemesi istenecek.
KPSS puan şartı kadroya göre değişecek
İlana göre KPSS puanı, alım yöntemine göre farklı değerlendirilecek. Merkez alımları için en az 60 KPSS puanı, sözlü sınavlı alımlar için ise en az 70 KPSS puanı şartı aranacak.
Başvuru süreci 29 Haziran 2026’da sona erecek. Adaylar, başvuru işlemlerini yalnızca elektronik ortamda tamamlayabilecek.