



Başvuru şartları neler?





Adayların başvuru yapabilmesi için Türk vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlaması ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması ve görevini yapmaya engel sağlık sorunu taşımaması şartı aranıyor.





Bazı kadrolar için özel şartlar da bulunuyor. Koruma ve güvenlik görevlisi alımında erkek adaylar için en az 170 santimetre, kadın adaylar için en az 160 santimetre boy şartı aranacak. Ayrıca adayların geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olması gerekecek.





Destek personeli temizlik kadrosuna başvuracak adaylardan ise son 3 yıl içinde en az 90 gün temizlik hizmetlerinde çalıştığını SGK hizmet dökümüyle belgelemesi istenecek.





KPSS puan şartı kadroya göre değişecek





İlana göre KPSS puanı, alım yöntemine göre farklı değerlendirilecek. Merkez alımları için en az 60 KPSS puanı, sözlü sınavlı alımlar için ise en az 70 KPSS puanı şartı aranacak.





Başvuru süreci 29 Haziran 2026’da sona erecek. Adaylar, başvuru işlemlerini yalnızca elektronik ortamda tamamlayabilecek.



