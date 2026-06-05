Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi 5 Haziran tarihinde bazı ilçeleri etkiliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre başkentin ana arterlerini besleyen devasa iletim hatlarında meydana gelen beklenmedik arızalar 5 Haziran 2026 geniş çaplı bir kesintiyi beraberinde getirdi. Bölge halkı da “Ankara'da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 5 Haziran Ankara’da sular saat kaçta gelecek?
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (5 HAZİRAN 2026)
Çamlıdere Barajı: %43,68
Kesikköprü Barajı: %100
Kargalı Barajı: %100
Akyar Barajı: %85,35
Eğrekkaya Barajı: %81,74
Kavşakkaya Barajı: %72,42
Çubuk 2 Barajı: %70,56
Kurtboğazı Barajı: %33,89
Peçenek Barajı: %27,48