Ankara su kesintisi 9 Haziran tarihinde bazı ilçeleri etkiliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre başkentin ana arterlerini besleyen devasa iletim hatlarında meydana gelen beklenmedik arızalar 9 Haziran 2026 geniş çaplı bir kesintiyi beraberinde getirdi. Bölge halkı da “Ankara'da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 9 Haziran Ankara’da sular saat kaçta gelecek?