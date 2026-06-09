Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi 9 Haziran tarihinde bazı ilçeleri etkiliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre başkentin ana arterlerini besleyen devasa iletim hatlarında meydana gelen beklenmedik arızalar 9 Haziran 2026 geniş çaplı bir kesintiyi beraberinde getirdi. Bölge halkı da “Ankara'da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 9 Haziran Ankara’da sular saat kaçta gelecek?
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (9 HAZİRAN 2026)
Çankaya su kesintisi
Arıza Nedeni: İçme suyu hattı arızası
Kesinti Başlangıcı: 09 Haziran 2026 - 11.10
Tahmini Bitiş: 09 Haziran 2026 - 16.00
Etkilenen Mahalleler: Harbiye Mahallesi, Aşağı Öveçler Mahallesi, Yukarı Öveçler Mahallesi, Huzur Mahallesi, Cevizlidere Mahallesi
Güdül su kesintisi:
Arıza Nedeni: Enerji kaynaklı çalışma
Kesinti Başlangıcı: 09 Haziran 2026 - 10.30
Tahmini Bitiş: 09 Haziran 2026 - 16.00
Etkilenen Bölgeler: Akbaş Mahallesi
Yenimahalle'nin Yakacık Mahallesi'nde meydana gelen arızanın saat 15.00'e kadar giderilmesi planlanıyor. Susuz Mahallesi ve çevresindeki çelik boru arızasında ise ekiplerin çalışmaları sonucunda suyun saat 14.00 itibarıyla yeniden verilmesi öngörülüyor.