Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, hangi branşlarda yapılacak? 26 bin sağlık personeli alımı 2026

Başvuru Şartları Neler?

26 bin 673 sözleşmeli personel alımı kapsamında adaylarda aranacak genel şartlar şunlardır:





KPSS Puanı

2024 KPSS sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türlerinden geçerli puana sahip olmak.





Eğitim Şartı

Ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyindeki ilgili bölümlerden mezun olmak.





Yaş ve Sağlık

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşımak ve görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak.





Emeklilik Durumu

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.