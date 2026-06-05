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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, hangi branşlarda yapılacak? 26 bin sağlık personeli alımı 2026

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, hangi branşlarda yapılacak? 26 bin sağlık personeli alımı 2026

10:205/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Sağlık camiasının ve atama bekleyen binlerce adayın gözü kulağı Ankara'dan gelecek resmi duyuruya kilitlendi. Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için geri sayım başlarken, branş dağılımı ve başvuru tarihlerine dair detaylar netleşmeye başladı. İşte 15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla, ÖSYM üzerinden yapılacak tercih süreci ve kadro dağılımına dair en güncel ve rehber.

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk büyük atama dalgası için hazırlıklar tamamlandı. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere ihdas edilen 26 bin 673 kadro için sürecin Mayıs ayı başında başlaması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Kılavuzu Yayınlandı Mı?


Önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, ÖSYM’nin Nisan veya Mayıs ayları içerisinde tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

Sınav Şartı


Alımlar, KPSS (P3, P93 ve P94) puan üstünlüğüne göre mülakatsız olarak gerçekleştirilecek.

Branş Dağılımı ve Kadro Sayıları (Tahmini)

Bakanlığın yeni açılan şehir hastaneleri ve ilçe devlet hastanelerindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapacağı alımlarda aslan payının hemşire, ebe ve sağlık teknikerlerine ayrılması öngörülüyor. Kulislerde konuşulan muhtemel branş dağılımı şu şekildedir:


Hemşire (Lisans/Lise): 12.000 - 14.000 Kadro


Ebe: 2.500 - 3.000 Kadro


Sağlık Teknikeri: (Anestezi, Tıbbi Sekreter, İlk ve Acil Yardım, Röntgen vb.) 8.000 - 9.000 Kadro


Diğer Personel: (Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist) 1.500 - 2.000 Kadro

Başvuru Şartları Neler?

26 bin 673 sözleşmeli personel alımı kapsamında adaylarda aranacak genel şartlar şunlardır:


KPSS Puanı

2024 KPSS sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türlerinden geçerli puana sahip olmak.


Eğitim Şartı

Ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyindeki ilgili bölümlerden mezun olmak.


Yaş ve Sağlık

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşımak ve görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak.


Emeklilik Durumu

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Atama süreci tamamen dijital ortamda, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütülecek.


Tercih Yapma

Adaylar, yayımlanan kılavuzdaki tercih kodlarını kullanarak mezuniyet alanlarına uygun hastane ve birimleri seçecek.


Yerleştirme

Puanı en yüksek olan adaydan başlanarak kontenjanlar dolana kadar yerleştirme yapılacak.


Güvenlik Soruşturması

Atamaya hak kazanan adaylar için arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması süreci başlatılacak.

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