ADALET BAKANLIĞI 7 BİN 615 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI: Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Destek Personeli personel alımı kadro ve başvuru şartları belli oldu

Sözlü sınav 22 Ağustos’ta yapılacak

Zabıt kâtibi dışındaki unvanlarda sözlü sınava çağrılacak adaylar, 2024 KPSS puanlarına göre belirlenecek. Her adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.





Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilgili adalet komisyonlarının internet sitelerinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak; sınavın aynı gün tamamlanamaması halinde takip eden günlerde devam edilecek.





Sözlü sınavda adayların başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek. Değerlendirme; mesleki bilgi, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, genel kültür ile ifade yeteneği başlıklarında yapılacak.