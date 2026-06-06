ADALET BAKANLIĞI 7 BİN 615 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI: Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Destek Personeli personel alımı kadro ve başvuru şartları belli oldu

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru süreci başlıyor. Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen ve destek personeli kadrolarında toplam 7 bin 615 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvurular 7-22 Haziran 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak; adaylar KPSS puanı, uygulamalı sınav ve sözlü sınav şartlarına göre değerlendirilecek.
Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında adli ve idari yargıda görevlendirilmek üzere 7 bin 615 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 7 Haziran 2026’da başlayacak ve 22 Haziran 2026 saat 23.59.59’a kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor
Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere farklı unvanlarda toplam 7 bin 615 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.
Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı platformu üzerinden alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
En fazla kontenjan zabıt kâtibi için ayrıldı
İlan edilen kadrolarda en yüksek kontenjan 5 bin 259 kişiyle zabıt kâtibi pozisyonu için belirlendi. Mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen ve destek personeli unvanları için de farklı sayılarda alım yapılacak.
Kontenjan dağılımında öne çıkan başlıklar şöyle:
- 5 bin 259 zabıt kâtibi alınacak.
- 1.041 mübaşir istihdam edilecek.
- 479 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu açıldı.
- Elektrik, inşaat, makine, bilgisayar, mobilya, tesisat ve iklimlendirme alanlarında teknisyen alımı yapılacak.
- Şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında destek personeli istihdam edilecek.
KPSS puan şartı belli oldu
Adayların 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan ilgili mezuniyet düzeyine göre KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türlerinden yeterli puanı almış olması gerekiyor.
Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen ve destek personeli pozisyonları için en az 70 KPSS puanı aranacak. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için ise taban puan 60 olarak belirlendi.
Başvurular tek unvan ve tek komisyon için yapılacak
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca bir unvan için ve yalnızca bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Birden fazla adalet komisyonuna, unvana veya kontenjana başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.
Başvuru sürecinde adayların gerekli belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz şekilde yüklemesi gerekiyor. Başvuru tamamlandıktan sonra Kariyer Kapısı’ndaki “Başvurularım” ekranında “Başvuru alındı” ibaresinin görülmesi şart olacak.
Zabıt kâtibi adayları uygulamalı sınava girecek
Zabıt kâtibi pozisyonu için adayların bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazması gerekecek. Uygulamalı sınavda büyük-küçük harf ve noktalama işaretleri değerlendirmeye alınmayacak.
Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınav yerleri 16-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında ilgili adalet komisyonlarının adliye internet sitelerinde duyurulacak. Uygulamalı sınav 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak.
Sözlü sınav 22 Ağustos’ta yapılacak
Zabıt kâtibi dışındaki unvanlarda sözlü sınava çağrılacak adaylar, 2024 KPSS puanlarına göre belirlenecek. Her adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilgili adalet komisyonlarının internet sitelerinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak; sınavın aynı gün tamamlanamaması halinde takip eden günlerde devam edilecek.
Sözlü sınavda adayların başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek. Değerlendirme; mesleki bilgi, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, genel kültür ile ifade yeteneği başlıklarında yapılacak.
Nihai başarı listesi KPSS ve sözlü sınav ortalamasına göre hazırlanacak
Nihai başarı listeleri, adayların KPSS ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre oluşturulacak. Puan eşitliği halinde sırasıyla KPSS puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday üst sırada yer alacak.
Atanmaya hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların istihdamı yapılmayacak.
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