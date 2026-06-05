EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ HESAP

Mevcut düzenlemelere göre en düşük emekli aylığı kök maaş ve yasal taban üzerinden belirleniyor. 5 aylık enflasyon oranının uygulanması halinde en düşük emekli maaşının da artması bekleniyor.

Bu hesaplamaya göre:

En düşük emekli maaşı → 20.000 TL’den 23.320 TL seviyesine yükselebilir.

Ancak bu artış için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.