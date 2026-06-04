Mohsen Namjoo kimdir, nerelidir? Mohsen Namjoo konseri iptal edildi mi? Ankara’daki konseri için yeni karar

Mohsen Namjoo kimdir, Ankara konseri iptal edildi mi? Çankaya Kaymakamlığı, 13 Haziran 2026’da yapılması planlanan Mohsen Namjoo konserine kamuoyunda oluşan hassasiyetler doğrultusunda izin verilmediğini açıkladı. İşte Mohsen Namjoo olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Ankara Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı müzisyen Mohsen Namjoo’nun 13 Haziran 2026’da planlanan konser etkinliğine izin verilmediğini duyurdu. Kararın, kamuoyunda oluşan hassasiyetler doğrultusunda alındığı açıklandı.
Mohsen Namjoo konseri için karar açıklandı
Kur’an ayetlerini müzikleştirmesi nedeniyle İran’da ceza almıştı
Mohsen Namjoo’nun geçmişte en çok gündeme gelen konularından biri, Kur’an’dan bazı ayetleri müzik eşliğinde yorumlaması oldu. Namjoo, “Şems” adlı şarkısında Kur’an’dan alıntılar yaptığı gerekçesiyle İran’da yargılandı.
Mohsen Namjoo kimdir?
Mohsen Namjoo, 1976 yılında Türbet Cam’da doğan İranlı şarkıcı, besteci, yazar ve müzisyen olarak biliniyor. Namjoo, Meşhed’de geleneksel yapıya sahip bir ailede büyüdü ve müziğe ilgisi çocukluk yıllarında başladı.
Namjoo’nun müzik eğitimi süreci, babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından ailesinin yönlendirmesiyle başladı. Daha sonra Tahran Üniversitesi’nde müzik ve tiyatro eğitimi aldı.
Namjoo, geleneksel İran müziğini rock ve caz gibi türlerle birleştiren çalışmalarıyla tanındı. Bu yaklaşımı, bazı çevrelerde kabul görmedi ve müzik kariyerinde çeşitli engellerle karşılaşmasına neden oldu.
Sanatçının kariyerine ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:
- 1994 yılında üniversite eğitimine başladı.
- Geleneksel İran müziğini modern müzik türleriyle birleştirdi.
- 2006 yılında özel konserler vermeye başladı.
- Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde sahne aldı.
- İran dışındaki tanınırlığı “Sound of Silence” belgeseliyle arttı.