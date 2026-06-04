Mohsen Namjoo kimdir, nerelidir? Mohsen Namjoo konseri iptal edildi mi? Ankara’daki konseri için yeni karar

Ankara Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı müzisyen Mohsen Namjoo’nun 13 Haziran 2026’da planlanan konser etkinliğine izin verilmediğini duyurdu. Kararın, kamuoyunda oluşan hassasiyetler doğrultusunda alındığı açıklandı.

Mohsen Namjoo konseri için karar açıklandı

Ankara’da 13 Haziran 2026 tarihinde yapılması planlanan Mohsen Namjoo konseri için Çankaya Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi. Kaymakamlık, 4 Haziran 2026 tarihli basın açıklamasında kararın “ kamuoyunda oluşan hassasiyetler doğrultusunda ” alındığını bildirdi.

Kur’an ayetlerini müzikleştirmesi nedeniyle İran’da ceza almıştı

Mohsen Namjoo’nun geçmişte en çok gündeme gelen konularından biri, Kur’an’dan bazı ayetleri müzik eşliğinde yorumlaması oldu. Namjoo, “Şems” adlı şarkısında Kur’an’dan alıntılar yaptığı gerekçesiyle İran’da yargılandı.

Temmuz 2009’da görülen süreçte Namjoo, İran yasalarına göre ayetlerin müzik eşliğinde okunması nedeniyle “Kur’an’ı karalama” suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Sanatçının bu kararın ardından İran’dan ayrılarak ABD’de yaşamaya başladığı ve İran’a girişinin yasak olduğu aktarıldı.

Mohsen Namjoo kimdir?

Mohsen Namjoo, 1976 yılında Türbet Cam’da doğan İranlı şarkıcı, besteci, yazar ve müzisyen olarak biliniyor. Namjoo, Meşhed’de geleneksel yapıya sahip bir ailede büyüdü ve müziğe ilgisi çocukluk yıllarında başladı.

Namjoo’nun müzik eğitimi süreci, babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından ailesinin yönlendirmesiyle başladı. Daha sonra Tahran Üniversitesi’nde müzik ve tiyatro eğitimi aldı.

İran müziği ile modern türleri birleştirdi

Namjoo, geleneksel İran müziğini rock ve caz gibi türlerle birleştiren çalışmalarıyla tanındı. Bu yaklaşımı, bazı çevrelerde kabul görmedi ve müzik kariyerinde çeşitli engellerle karşılaşmasına neden oldu.

Sanatçının kariyerine ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle: