Evini kısa süreli kiraya verenlere Danıştay’dan vergi kararı

Kiralama belgesi tek başına ticari kazanç sayılmadı





Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu’nun aktardığı bilgilere göre uygulama, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan “Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi”nin vergilendirme biçiminden kaynaklandı.





Maliye, il defterdarlıklarına gönderdiği genel yazıda bu belgenin alınmasını “ticari organizasyonun ve devamlılık kastının varlığına” kanıt olarak değerlendirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı da konutların fiilen kiralanıp kiralanmadığına bakılmaksızın belge sahipleri adına ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis edilmesini istedi.





Bu kapsamda vergi daireleri, beyanname vermeyen çok sayıda mülk sahibine geriye dönük işlem yaptı. Uygulama kapsamında öne çıkan başlıklar şöyle oldu:



