Evini kısa süreli kiraya verenlere Danıştay’dan vergi kararı

Turizm amaçlı kiralama vergisi konusunda Danıştay’dan ev sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir karar geldi. Yüksek Mahkeme, “Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi” alan mülk sahiplerine yalnızca belge nedeniyle geriye dönük ticari mükellefiyet açılması, vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve yüzde 20 KDV uygulanmasına dayanak gösterilen Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı için yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Danıştay, “Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi” alan ev sahiplerine yönelik geriye dönük ticari mükellefiyet ve vergi cezaları için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yüksek Mahkeme, ek otelcilik hizmeti bulunmayan kısa süreli kiralamaların ticari kazanç değil, kira geliri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
Danıştay’dan turizm amaçlı kiralama vergisi kararı
Turizm amaçlı kiralama vergisi uygulaması, evlerini günlük, haftalık veya aylık olarak kiraya veren mülk sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir Danıştay kararıyla gündeme geldi. Ekonomim’in haberine göre Danıştay, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24 Ocak 2025 tarihli genel yazısının yürütmesini durdurdu.
Karar, “Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi” alan kişilere geriye dönük ticari mükellefiyet tesis edilmesi ve vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi ile yüzde 20 KDV tarhiyatı yapılmasına dayanak oluşturan yazıya ilişkin verildi.
Kiralama belgesi tek başına ticari kazanç sayılmadı
Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu’nun aktardığı bilgilere göre uygulama, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan “Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi”nin vergilendirme biçiminden kaynaklandı.
Maliye, il defterdarlıklarına gönderdiği genel yazıda bu belgenin alınmasını “ticari organizasyonun ve devamlılık kastının varlığına” kanıt olarak değerlendirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı da konutların fiilen kiralanıp kiralanmadığına bakılmaksızın belge sahipleri adına ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis edilmesini istedi.
Bu kapsamda vergi daireleri, beyanname vermeyen çok sayıda mülk sahibine geriye dönük işlem yaptı. Uygulama kapsamında öne çıkan başlıklar şöyle oldu:
- Ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesisi
- Vergi ziyaı cezalı gelir vergisi tarhiyatı
- Geçici vergi ve yüzde 20 KDV uygulaması
- Kısa süreli kiralamaların konaklama faaliyeti gibi değerlendirilmesi
Danıştay: Ek hizmet yoksa ticari organizasyon oluşmaz
Maliye’nin uygulamasını inceleyen Danıştay 3. ve 7. Daireleri, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun talebi doğrultusunda müşterek karar verdi.
Yüksek Mahkeme, bir kiralama faaliyetinin otel, apart veya pansiyon işletmeciliği gibi ticari kazanç sayılabilmesi için yalnızca izin belgesi alınmasının yeterli olmadığına dikkat çekti. Kararda, ticari organizasyonun varlığı için kiralamanın yanında otelcilik hizmetlerine benzer ek hizmetlerin sunulması gerektiği belirtildi.
Danıştay kararında öne çıkan ek hizmetler şunlar oldu:
- Kahvaltı ve yemek servisi
- Ütü ve çamaşır hizmeti
- Günlük temizlik hizmeti
Kısa süreli kiralama kira geliri sayılabilecek
Danıştay’ın gerekçeli kararında, mülk sahiplerinin otelcilik organizasyonu içinde olmaksızın taşınmazlarını günlük, haftalık veya aylık kiraya vermesinin elde edilen gelirin niteliğini tek başına değiştirmeyeceği belirtildi.
Kararda, yalnızca daha fazla gelir elde etme amacıyla yapılan kısa süreli kiralamaların “gayrimenkul sermaye iradı”, yani kira geliri olma niteliğini koruyacağı ifade edildi.
Yüksek Mahkeme, bu şekilde kiralanan taşınmazların konaklama tesisi olarak nitelendirilemeyeceğini ve konaklama vergisine de tabi tutulamayacağını değerlendirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24 Ocak 2025 tarihli genel yazısının hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verildi.