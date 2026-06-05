Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu, Trabzon’da benzin kaç TL, motorin fiyatı ne kadar, LPG litre fiyatı kaç TL, İstanbul Ankara İzmir akaryakıt fiyatları ne durumda, akaryakıta zam geldi mi gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Peki, bugün 5 Haziran Cuma günü benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları

1 /4 Araç sahipleri ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durumu yakından takip ederken, güncel litre fiyatlarına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 5 Haziran güncel fiyatlar…

2 /4 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 63.31 TL Motorin litre fiyatı: 66.17 TL LPG litre fiyatı: 31.39 TL



İstanbul (Avrupa)

Benzin litre fiyatı: 63.45 TL Motorin litre fiyatı: 66.31 TL LPG litre fiyatı: 31.99 TL



















3 /4 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 64.42 TL Motorin litre fiyatı: 67.44 TL LPG litre fiyatı: 31.97 TL





