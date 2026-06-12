Orta Doğu'da diplomatik çözüm beklentilerinin güçlenmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrolün 8 hafta sonra yeniden 90 doların altına inmesi, iç piyasada akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerini artırdı. Peki, bugün 12 Haziran Cuma günü benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları

1 /4 Araç sahipleri ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durumu yakından takip ederken, güncel litre fiyatlarına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 12 Haziran güncel fiyatlar…

2 /4 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 62,87 TL Motorin: 66,25 TL LPG: 31,39 TL



İstanbul (Avrupa)

Benzin: 63,03 TL Motorin: 66,41 TL LPG: 31,99 TL



















3 /4 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 63,99 TL Motorin: 67,51 TL LPG: 31,97 TL





