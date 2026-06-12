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Motorin ve LPG'ye zam geldi mi? 12 Haziran 2026 Bugünkü benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

Motorin ve LPG'ye zam geldi mi? 12 Haziran 2026 Bugünkü benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

11:2012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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Orta Doğu'da diplomatik çözüm beklentilerinin güçlenmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrolün 8 hafta sonra yeniden 90 doların altına inmesi, iç piyasada akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerini artırdı. Peki, bugün 12 Haziran Cuma günü benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları

Araç sahipleri ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durumu yakından takip ederken, güncel litre fiyatlarına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 12 Haziran güncel fiyatlar…

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62,87 TL

Motorin: 66,25 TL

LPG: 31,39 TL



İstanbul (Avrupa)


Benzin: 63,03 TL

Motorin: 66,41 TL

LPG: 31,99 TL










ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63,99 TL

Motorin: 67,51 TL

LPG: 31,97 TL




İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64,27 TL

Motorin: 67,78 TL

LPG: 31,79 TL





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Motorin ve LPG'ye zam geldi mi? 12 Haziran 2026 Bugünkü benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları