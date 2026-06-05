



Başvuru için KPSS şartı aranacak





İlana göre adayların 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan ilgili puan türlerinde en az 70 puan almış olması gerekiyor.





Başvuru yapabilecek adaylar mezuniyet durumuna göre şöyle sıralanacak:





Lisans mezunları için KPSSP3

Ön lisans mezunları için KPSSP93

Ortaöğretim mezunları için KPSSP94





KPSS-2024 puanları esas alınarak her puan türü kendi içinde değerlendirilecek. Yetki verilen her Adalet Komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday, en yüksek puandan başlanarak uygulamalı sınava çağrılacak.



