Adalet Bakanlığı icra katibi alımı için beklenen ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. 900 sözleşmeli icra katibi kadrosu için başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak; adaylarda KPSS-2024’ten ilgili puan türünde en az 70 puan şartı aranacak.
Adalet Bakanlığının icra dairelerinde görevlendirmek üzere alacağı 900 sözleşmeli icra katibi için ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular, 7-22 Haziran tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
Adalet Bakanlığı icra katibi alımı için süreç başladı
Adalet Bakanlığı icra katibi alımı kapsamında 900 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, Bakanlığın yetki verdiği Adalet Komisyonu Başkanlıkları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.
Başvuru süreci 7 Haziran’da başlayacak. Adaylar başvurularını 22 Haziran saat 23.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden tamamlayabilecek.
Başvuru için KPSS şartı aranacak
İlana göre adayların 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan ilgili puan türlerinde en az 70 puan almış olması gerekiyor.
Başvuru yapabilecek adaylar mezuniyet durumuna göre şöyle sıralanacak:
- Lisans mezunları için KPSSP3
- Ön lisans mezunları için KPSSP93
- Ortaöğretim mezunları için KPSSP94
KPSS-2024 puanları esas alınarak her puan türü kendi içinde değerlendirilecek. Yetki verilen her Adalet Komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday, en yüksek puandan başlanarak uygulamalı sınava çağrılacak.
Uygulamalı sınava girecek adaylar temmuzda açıklanacak
Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, 16-20 Temmuz tarihleri arasında sınavı yapacak komisyonların internet sitelerinde yayımlanacak.
Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacak. Nihai başarı listesi ise merkezi sınav ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak oluşturulacak.
Adalet Komisyonları tarafından hazırlanan nihai başarı listeleri incelendikten sonra başarılı adayların ilan edilen pozisyonlara ataması yapılacak.