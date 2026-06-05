Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Discord için beklenen açıklama Bakan Uraloğlu'ndan geldi

Discord için beklenen açıklama Bakan Uraloğlu'ndan geldi

22:425/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Discord erişim engeliyle ilgili beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Uraloğlu, Türkiye’nin güvenlik ve içerik kaldırma kriterlerini karşıladığı belirtilen Discord’un kısa süre içinde yeniden erişime açılabileceğini söyledi. İşte detaylar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli bulunan Discord’un Türkiye’nin talep ettiği kriterleri karşıladığını açıkladı. Uraloğlu, platformun kısa süre içinde yeniden erişime açılabileceğini söyledi.

Discord erişim engelinde yeni gelişme


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de erişim engeli bulunan iletişim platformu Discord hakkında açıklama yaptı. TGRT Haber’de Gürkan Hacır ve Fatih Atik’in programına konuk olan Uraloğlu, platformun gerekli kriterleri karşıladığını belirtti.


Bakan Uraloğlu, Discord’un özellikle içerik çıkarma konusunda Türkiye’nin beklentilerine uygun bir noktaya geldiğini ifade etti. Uraloğlu, bu gelişmenin ardından platformun kısa süre içinde yeniden erişime açılabileceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu: Kriterlerimizi karşılıyor


Uraloğlu, Türkiye’nin güvenlik ve içerik konusundaki hassasiyetlerinin platform tarafından kabul edildiğini belirtti. Bakan, Discord’un mevcut durumda Türkiye’nin istediği seviyeye geldiğini vurguladı.


Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:


  • Discord’un Türkiye’nin belirlediği kriterleri karşıladığı belirtildi.
  • Platformun içerik çıkarma konusunda istenen seviyeye geldiği ifade edildi.
  • Uraloğlu, Discord’un “muhtemelen bir müddet sonra” açılacağını söyledi.

Discord ne zaman açılacak?


Discord’un yeniden erişime açılması için net bir tarih paylaşılmadı. Ancak Bakan Uraloğlu’nun açıklaması, erişim engeli sürecinde sona yaklaşıldığına işaret etti.


Uraloğlu, “Özellikle Discord, içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız.” ifadelerini kullandı.

Discord nedir?


Discord, kullanıcıların anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, metin paylaşımı ve medya gönderimi yoluyla iletişim kurmasını sağlayan bir sosyal iletişim platformudur. Platformda iletişim, kişiler arasında özel olarak kurulabildiği gibi “sunucu” adı verilen sanal topluluklar üzerinden de gerçekleşebilir.


Sunucular; davet bağlantılarıyla erişilebilen, kalıcı sohbet odaları ve ses kanallarından oluşan dijital topluluk alanlarıdır.

#discord
#discord erişim engeli
#abdulkadir uraloğlu
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#erişim engeli
#sosyal medya
#platform güvenliği
#internet erişimi
#Discord açıldı mı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak Katılım halka arz ne zaman yapılacak, kaç lot verilecek? Gözler resmi takvime çevrildi