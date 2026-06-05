Discord erişim engeliyle ilgili beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi. Uraloğlu, Türkiye’nin güvenlik ve içerik kaldırma kriterlerini karşıladığı belirtilen Discord’un kısa süre içinde yeniden erişime açılabileceğini söyledi. İşte detaylar.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli bulunan Discord’un Türkiye’nin talep ettiği kriterleri karşıladığını açıkladı. Uraloğlu, platformun kısa süre içinde yeniden erişime açılabileceğini söyledi.
Discord erişim engelinde yeni gelişme
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de erişim engeli bulunan iletişim platformu Discord hakkında açıklama yaptı. TGRT Haber’de Gürkan Hacır ve Fatih Atik’in programına konuk olan Uraloğlu, platformun gerekli kriterleri karşıladığını belirtti.
Bakan Uraloğlu, Discord’un özellikle içerik çıkarma konusunda Türkiye’nin beklentilerine uygun bir noktaya geldiğini ifade etti. Uraloğlu, bu gelişmenin ardından platformun kısa süre içinde yeniden erişime açılabileceğini söyledi.
Bakan Uraloğlu: Kriterlerimizi karşılıyor
Uraloğlu, Türkiye’nin güvenlik ve içerik konusundaki hassasiyetlerinin platform tarafından kabul edildiğini belirtti. Bakan, Discord’un mevcut durumda Türkiye’nin istediği seviyeye geldiğini vurguladı.
Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:
- Discord’un Türkiye’nin belirlediği kriterleri karşıladığı belirtildi.
- Platformun içerik çıkarma konusunda istenen seviyeye geldiği ifade edildi.
- Uraloğlu, Discord’un “muhtemelen bir müddet sonra” açılacağını söyledi.
Discord ne zaman açılacak?
Discord’un yeniden erişime açılması için net bir tarih paylaşılmadı. Ancak Bakan Uraloğlu’nun açıklaması, erişim engeli sürecinde sona yaklaşıldığına işaret etti.
Uraloğlu, “Özellikle Discord, içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız.” ifadelerini kullandı.
Discord nedir?
Discord, kullanıcıların anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, metin paylaşımı ve medya gönderimi yoluyla iletişim kurmasını sağlayan bir sosyal iletişim platformudur. Platformda iletişim, kişiler arasında özel olarak kurulabildiği gibi “sunucu” adı verilen sanal topluluklar üzerinden de gerçekleşebilir.
Sunucular; davet bağlantılarıyla erişilebilen, kalıcı sohbet odaları ve ses kanallarından oluşan dijital topluluk alanlarıdır.