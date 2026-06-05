Discord erişim engelinde yeni gelişme





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de erişim engeli bulunan iletişim platformu Discord hakkında açıklama yaptı. TGRT Haber’de Gürkan Hacır ve Fatih Atik’in programına konuk olan Uraloğlu, platformun gerekli kriterleri karşıladığını belirtti.





Bakan Uraloğlu, Discord’un özellikle içerik çıkarma konusunda Türkiye’nin beklentilerine uygun bir noktaya geldiğini ifade etti. Uraloğlu, bu gelişmenin ardından platformun kısa süre içinde yeniden erişime açılabileceğini söyledi.