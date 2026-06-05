TOKİ 20 BİN KONUT İL İL PROJE LİSTESİ BELLİ OLDU: En fazla merak edilen 10 soru yanıtlandı! İşte kurasız TOKİ konut satışı başvuru şartları ve tarihleri

TOKİ 20 bin konut proje tam listesi, 64 ilde açık satış yöntemiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından kurasız satışa çıkarılacak 2+1 ve 3+1 konutlar için başvurular 15 Haziran’da başlayacak. Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’nın öne çıktığı kampanyada fiyatlar 2,1 milyon liradan, taksitler ise 18 bin liradan başlayacak. Peki TOKİ 20 bin konut hangi illerde satılacak, başvuru şartları neler, ödeme seçenekleri nasıl olacak? İşte il il TOKİ açık satış proje listesi ve merak edilen detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu açık satış yöntemiyle satışa çıkaracağını açıkladı. Kurasız yapılacak satışlarda fiyatlar 2,1 milyon liradan, taksitler ise 18 bin liradan başlayacak.
TOKİ açık satış kampanyası 64 ili kapsayacak
TOKİ açık satış kampanyası, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 64 ilde uygulanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan yaklaşık 20 bin konut, 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında satışa sunulacak.
Satışlar kurasız olarak yapılacak. Konut almak isteyen vatandaşlar, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden işlem yapabilecek.
Fiyatlar 2,1 milyon liradan başlayacak
Bakan Kurum, kampanyadaki konutların orta gelirli vatandaşların erişebileceği şekilde hazırlandığını belirtti. Kurum, konutların büyük bölümünün tamamlandığını veya bitme aşamasına geldiğini ifade etti.
Kampanyada öne çıkan satış bilgileri şöyle:
- Konutlar 2+1 ve 3+1 tiplerinden oluşacak.
- Satış fiyatları il ve konut büyüklüğüne göre değişecek.
- Peşin satışlarda fiyatlar 2,1 milyon liradan başlayacak.
- Taksitli satışlarda aylık taksitler 18 bin liradan başlayacak.
- Hemen teslim olmayan konutlar, sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
Kurum, kampanyanın amaçları arasında kira fiyatlarını düşürmek ve vatandaşların güvenli konutlara erişimini artırmak olduğunu söyledi.
En fazla konut Bursa, Ankara ve deprem bölgesi illerinde satışa çıkacak
Açık satış kampanyasında en fazla konutun satışa sunulacağı iller de belli oldu. Buna göre Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ilk sıralarda yer aldı.
En fazla konut satışı yapılacak iller şöyle:
Bursa: 2190 konut
Ankara: 2062 konut
Hatay: 1238 konut
Kahramanmaraş: 1073 konut
Malatya: 1000 konut
Deprem bölgesindeki projeleri de kapsayan kampanyada, konutların depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirildiği belirtildi.
Vatandaşlara 3 ayrı ödeme seçeneği sunulacak
TOKİ’nin açık satış kampanyasında vatandaşlara 3 farklı ödeme alternatifi sağlanacak. Açık satışlarda gelir ve ikametgah şartı aranmayacak.
Konut almak isteyenlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve kişinin kendisi ile eşi üzerine kayıtlı konut bulunmaması şartı aranacak.
Satış modelleri şöyle olacak:
Peşin ödeme yapan alıcılar yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.
Yüzde 50 peşinat ödeyen alıcılara 72 ay vade ve yüzde 8 indirim imkanı sunulacak.
Yüzde 50 peşinatın yarısını sözleşme aşamasında, kalan yarısını ise 12 ay sonra ödeyen alıcılar için kalan tutar 60 ay vadeyle ödenebilecek.
Bu seçeneklerden birini tercih eden vatandaşlar, peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayabilecek.
Satışlar 15 Haziran’da başlayacak
TOKİ konut satışları 15 Haziran’da başlayacak ve 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Satış işlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve şartlarıyla ilgili detaylara banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sitesinden ve 444 86 54 numaralı hattan ulaşabilecek.
TOKİ'nin satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutla ilgili merak edilenler 10 soruda yanıtlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtını paylaştı.
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 64 ilde 20 bine yakın orta gelirli ailemizi yuva sahibi yapacak yeni TOKİ açık satış kampanyamızla ilgili merak edilenleri yanıtladık." ifadelerini kullandı.
Kampanyaya ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
Soru: Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?
- 15 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.
Soru: Kampanyadan kimler faydalanabilecek?
- 18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.
Soru: Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?
- Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.
Soru: İkametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
- İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
Soru: Gelir koşulu var mı?
- Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.
Soru: Evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?
- 3 alternatif sunulacak satışlarda birincisi, peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.
Soru: Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
- Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.
Soru: Konut teslimleri ne zaman yapılacak?
- Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
Soru: Hangi büyüklükte konutlar olacak, dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi?
- 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Vatandaşlar istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.
Soru: Hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak?
- Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'da 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa sunulacak.