Bedelli askerlik ücreti değişiyor: Bedelli askerlik ücreti ne kadar, ne zaman zam gelecek 2026?

Bedelli askerlik yapmayı planlayan yükümlüler için kritik uyarı geldi. Milli Savunma Bakanlığı, mevcut bedelli askerlik ücretinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli olacağını duyururken, temmuz ayıyla birlikte tutarın yeniden hesaplanacağını açıkladı.
Bedelli askerlik ücretinde değişiklik için geri sayım başladı. MSB tarafından yapılan açıklamada, mevcut ücret üzerinden başvuru yapmak isteyenlerin 30 Haziran'a kadar işlemlerini tamamlaması gerektiği belirtilirken, yeni tutarın 1 Temmuz itibarıyla belli olacağı ifade edildi.
Açıklamaya göre, mevcut ücret üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların hem müracaat hem de ödeme işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerekiyor. Yetkililer, son günlerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle işlemlerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.
MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU YAPACAKLARA UYARI
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarlarının 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren güncelleneceğini duyurdu. Güncellemenin, Askeralma Kanunu hükümleri doğrultusunda memur aylık katsayısındaki değişiklik esas alınarak yapılacağı ifade edildi.
MEVCUT ÜCRET 416 BİN LİRAYI AŞTI
Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre güncel bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanıyor. Söz konusu tutarın, memur maaş katsayısındaki değişikliklere bağlı olarak her dönemde farklılık gösterebildiği belirtildi.
Bu nedenle mevcut ücret üzerinden bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar başvuru ve ödeme işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor.
YENİ TUTAR 1 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK
Bedelli askerlik ücretinin yeni dönemde ne kadar olacağı, temmuz ayında açıklanacak memur maaş katsayısına göre belirlenecek. Ekonomik göstergeler ve maaş düzenlemeleri doğrultusunda bedelin artması beklenirken, kesin rakam ilgili katsayının ilan edilmesinin ardından netleşecek.