Bedelli askerlik ücreti değişiyor: Bedelli askerlik ücreti ne kadar, ne zaman zam gelecek 2026?

MEVCUT ÜCRET 416 BİN LİRAYI AŞTI

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre güncel bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanıyor. Söz konusu tutarın, memur maaş katsayısındaki değişikliklere bağlı olarak her dönemde farklılık gösterebildiği belirtildi.

Bu nedenle mevcut ücret üzerinden bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar başvuru ve ödeme işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor.