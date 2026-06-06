Adalet Bakanlığı 6.100 CTE personel alımında başvuru takvimi ve kadrolar belli oldu





CTE’ye 6 bin 100 personel alınacak





Adalet Bakanlığı 6100 personel alımı Resmî Gazete’de yayımlandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak alımda, ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere farklı unvanlarda sözleşmeli personel istihdam edilecek.





Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında 6 bin 100 kadro Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne ayrıldı. Bu kadroların 334’ü sözlü sınavla alınacak sözleşmeli pozisyonlardan, 5 bin 766’sı ise ceza infaz kurumlarında görev yapacak personelden oluşuyor.



