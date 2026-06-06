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Adalet Bakanlığı 6.100 CTE personel alımında başvuru takvimi ve kadrolar belli oldu

Adalet Bakanlığı 6.100 CTE personel alımında başvuru takvimi ve kadrolar belli oldu

01:056/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Adalet Bakanlığı 6100 personel alımı Resmî Gazete’de yayımlandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde infaz ve koruma memuru, kâtip, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, psikolog ve farklı branşlarda yapılacak CTE personel alımı için başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlar adayların gündeminde yer alıyor.

Adalet Bakanlığı 6100 personel alımı kapsamında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı unvanlarda sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.


CTE’ye 6 bin 100 personel alınacak


Adalet Bakanlığı 6100 personel alımı Resmî Gazete’de yayımlandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak alımda, ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere farklı unvanlarda sözleşmeli personel istihdam edilecek.


Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında 6 bin 100 kadro Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne ayrıldı. Bu kadroların 334’ü sözlü sınavla alınacak sözleşmeli pozisyonlardan, 5 bin 766’sı ise ceza infaz kurumlarında görev yapacak personelden oluşuyor.


Kadro dağılımında infaz ve koruma memuru öne çıkıyor


CTE bünyesinde en yüksek kontenjan, 4 bin 508 kişiyle infaz ve koruma memuru pozisyonuna ayrıldı. Büro personeli, hemşire, teknisyen ve destek personeli kadroları da ilan kapsamında yer aldı.


Öne çıkan kontenjan dağılımı şöyle:


  • İnfaz ve koruma memuru: 4 bin 508
  • Büro personeli, ceza infaz kurumu kâtibi: 316
  • Hemşire: 286
  • Teknisyen: 178
  • Destek personeli: 390 şoför, 82 aşçı, 6 kaloriferci


Sözlü sınavla alınacak 334 kişilik kontenjanda ise 290 psikolog, 21 diyetisyen, 10 çocuk gelişimcisi, 7 mühendis, 2 veteriner, 2 fizyoterapist ve 2 mimar kadrosu bulunuyor.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak


Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek. Başvuru şartları, unvanlara göre özel koşullar ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılar Resmî Gazete’de yayımlanan ilan metni ile Adalet Bakanlığı ve CTE’nin resmî internet siteleri üzerinden takip edilecek.


Adayların başvuru yapmadan önce mezuniyet, KPSS, yaş, sağlık ve unvan bazlı özel şartları kontrol etmesi gerekiyor. Sürece ilişkin yeni duyuruların Bakanlığın resmî kanalları üzerinden paylaşılması bekleniyor.

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Adalet Bakanlığı 6.100 CTE personel alımında başvuru takvimi ve kadrolar belli oldu