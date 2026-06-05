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BİM'de Cuma 5 Haziran indirimli ürünleri satışta! Bu CUma BİM'de neler var?

BİM'de Cuma 5 Haziran indirimli ürünleri satışta! Bu CUma BİM'de neler var?

13:025/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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BİM aktüel ürünler kataloğu, 5 Haziran tarihlerinde satışa sunulacak ürünlerle alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. BİM aktüel kampanyaları kapsamında elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, tekstilden temel ihtiyaç ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken indirimler bulunuyor. Haziran ayı fırsatlarını takip eden tüketiciler, bu Cuma raflarda yer alacak ürünleri ve fiyatları araştırıyor.

BİM'de Cuma kataloğu 5 Haziran

2 Bölmeli Kirli Sepeti: 4.990 TL

Standlı Kesme Tahtası Seti 3'lü: 1.190 TL

Henckels Bıçak Seti 3'lü: 449 TL

Gold Kulplu Desenli Kupa: 199 TL

Gravürlü Cam Çay Fincan Seti 4'lü: 299 TL

Gravürlü Cam Kahve Fincan Seti 4'lü: 189 TL

Nevresim Takımı Çift Kişilik: 1.549 TL

Kot Bol Pantolon Kadın: 419 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez: 369 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez: 489 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 249 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 359 TL

McLaren Yarış Arabalı F1 Sürücüsü: 479 TL

Go-Kartlar ve Yarış Sürücüleri: 479 TL

Polis Motosikleti Takibi: 399 TL

Town Vahşi Hayvan Aileleri: Penguenler ve Aslanlar: 399 YL

Classic Yaratıcı Yiyecek Arkadaşları: 449 TL

Friends Yavru Köpek Oyun Parkı: 449 TL

Friends Arkadaşlık Film Gecesi: 599 TL

65 İnç 4K Nanocell TV: 39.900 TL

55 İnç 4K Webos Smart TV: 29.990 TL

TCL 55 İnç 4K Qled Hdr Google TV: 23.900 TL

Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV: 23.900 TL

Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Qled Google TV: 19.990 TL

Kumtel Ayaklı Vantilatör: 1.150 TL

Kumtel Kule Tipi Vantilatör: 1.590 TL

Kumtel Mikrodalga Fırın: 2.790 TL

Fakir Kişisel Blender: 1.290 TL

Fakir Stant Mikser/Hamur Yoğurma Makinesi: .449 TL

Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 4.990 TL

Fakir Cam Çay Makinesi: 2.490 TL

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