BİM aktüel ürünler kataloğu, 5 Haziran tarihlerinde satışa sunulacak ürünlerle alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. BİM aktüel kampanyaları kapsamında elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, tekstilden temel ihtiyaç ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken indirimler bulunuyor. Haziran ayı fırsatlarını takip eden tüketiciler, bu Cuma raflarda yer alacak ürünleri ve fiyatları araştırıyor.

1 /6 BİM'de Cuma kataloğu 5 Haziran

2 /6 2 Bölmeli Kirli Sepeti: 4.990 TL Standlı Kesme Tahtası Seti 3'lü: 1.190 TL Henckels Bıçak Seti 3'lü: 449 TL Gold Kulplu Desenli Kupa: 199 TL Gravürlü Cam Çay Fincan Seti 4'lü: 299 TL Gravürlü Cam Kahve Fincan Seti 4'lü: 189 TL

3 /6 Nevresim Takımı Çift Kişilik: 1.549 TL Kot Bol Pantolon Kadın: 419 TL Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez: 369 TL Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez: 489 TL Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 249 TL Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 359 TL

4 /6 McLaren Yarış Arabalı F1 Sürücüsü: 479 TL Go-Kartlar ve Yarış Sürücüleri: 479 TL Polis Motosikleti Takibi: 399 TL Town Vahşi Hayvan Aileleri: Penguenler ve Aslanlar: 399 YL Classic Yaratıcı Yiyecek Arkadaşları: 449 TL Friends Yavru Köpek Oyun Parkı: 449 TL Friends Arkadaşlık Film Gecesi: 599 TL

5 /6 65 İnç 4K Nanocell TV: 39.900 TL 55 İnç 4K Webos Smart TV: 29.990 TL TCL 55 İnç 4K Qled Hdr Google TV: 23.900 TL Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV: 23.900 TL Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Qled Google TV: 19.990 TL