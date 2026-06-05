BİM aktüel ürünler kataloğu, 5 Haziran tarihlerinde satışa sunulacak ürünlerle alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. BİM aktüel kampanyaları kapsamında elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, tekstilden temel ihtiyaç ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken indirimler bulunuyor. Haziran ayı fırsatlarını takip eden tüketiciler, bu Cuma raflarda yer alacak ürünleri ve fiyatları araştırıyor.
BİM'de Cuma kataloğu 5 Haziran
2 Bölmeli Kirli Sepeti: 4.990 TL
Standlı Kesme Tahtası Seti 3'lü: 1.190 TL
Henckels Bıçak Seti 3'lü: 449 TL
Gold Kulplu Desenli Kupa: 199 TL
Gravürlü Cam Çay Fincan Seti 4'lü: 299 TL
Gravürlü Cam Kahve Fincan Seti 4'lü: 189 TL
Nevresim Takımı Çift Kişilik: 1.549 TL
Kot Bol Pantolon Kadın: 419 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez: 369 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez: 489 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 249 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 359 TL
McLaren Yarış Arabalı F1 Sürücüsü: 479 TL
Go-Kartlar ve Yarış Sürücüleri: 479 TL
Polis Motosikleti Takibi: 399 TL
Town Vahşi Hayvan Aileleri: Penguenler ve Aslanlar: 399 YL
Classic Yaratıcı Yiyecek Arkadaşları: 449 TL
Friends Yavru Köpek Oyun Parkı: 449 TL
Friends Arkadaşlık Film Gecesi: 599 TL
65 İnç 4K Nanocell TV: 39.900 TL
55 İnç 4K Webos Smart TV: 29.990 TL
TCL 55 İnç 4K Qled Hdr Google TV: 23.900 TL
Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV: 23.900 TL
Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Qled Google TV: 19.990 TL
Kumtel Ayaklı Vantilatör: 1.150 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör: 1.590 TL
Kumtel Mikrodalga Fırın: 2.790 TL
Fakir Kişisel Blender: 1.290 TL
Fakir Stant Mikser/Hamur Yoğurma Makinesi: .449 TL
Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 4.990 TL
Fakir Cam Çay Makinesi: 2.490 TL