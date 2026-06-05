Taşacak Bu Deniz Oruç ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Taşacak Bu Deniz Burak Yörük yeni sezonda yok mu?

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİ Mİ, FİNAL Mİ?

Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran Cuma akşamı 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin yeni bölümünde geçmişin yaraları yeniden açılırken, iki düşman ailenin yıllardır süren mücadelesi kritik bir dönemece girecek. Sezon finalinde hem büyük hesaplaşmalar hem de beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Esme ve Adil mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalacak.