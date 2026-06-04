Bitcoin’de sert düşüş: Piyasalar bu seviyeye odaklandı





Bitcoin 61 bin dolar seviyesini test etti





Bitcoin 61 bin dolar seviyesini son işlem günlerinde test ederken, kripto para piyasalarında risk iştahı zayıfladı. Lider kripto para birimi, satış baskısının artmasıyla Şubat ayı sonlarında ABD ve İran geriliminin yükseldiği dönemden bu yana en düşük seviyelerine geriledi.





Gün içinde 61 bin dolara kadar düşen Bitcoin, ilerleyen saatlerde kayıplarının bir bölümünü telafi ederek 64 bin dolar bandına doğru toparlanma gösterdi. Buna karşın piyasadaki genel görünümün zayıf kaldığı belirtildi.











