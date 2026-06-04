Bitcoin’de sert düşüş: Piyasalar bu seviyeye odaklandı

Bitcoin 62 bin dolar seviyesine gerileyerek kripto para piyasasında satış baskısının arttığını gösterdi. ABD’deki Bitcoin ETF’lerinden yaşanan yaklaşık 4 milyar dolarlık çıkış ve kurumsal satışlar, yatırımcıların kritik destek seviyelerine odaklanmasına neden oldu.
Bitcoin 61 bin dolar seviyesini test ederek son işlem günlerinde kripto para piyasasında satış baskısının arttığını gösterdi. ABD’deki Bitcoin ETF’lerinden yaşanan fon çıkışları ve jeopolitik riskler, piyasalarda yön arayışını öne çıkardı.
Bitcoin 61 bin dolar seviyesini test etti
Bitcoin 61 bin dolar seviyesini son işlem günlerinde test ederken, kripto para piyasalarında risk iştahı zayıfladı. Lider kripto para birimi, satış baskısının artmasıyla Şubat ayı sonlarında ABD ve İran geriliminin yükseldiği dönemden bu yana en düşük seviyelerine geriledi.
Gün içinde 61 bin dolara kadar düşen Bitcoin, ilerleyen saatlerde kayıplarının bir bölümünü telafi ederek 64 bin dolar bandına doğru toparlanma gösterdi. Buna karşın piyasadaki genel görünümün zayıf kaldığı belirtildi.
ETF çıkışları ve kurumsal satışlar baskıyı artırdı
Bitcoin’deki düşüşte öne çıkan başlıklardan biri kurumsal satışlar oldu. Ajans metnine göre Strategy’nin yaklaşık 2,5 milyon dolarlık Bitcoin varlığını satmasının ardından piyasada satış baskısı arttı.
Şirketin en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasında yer aldığı ve dijital varlık hazine modeli nedeniyle piyasa üzerinde etkili olduğu ifade edildi. Bu nedenle satış kararı yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.
ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’lerinde de son günlerde dikkat çekici fon çıkışları yaşandı. Üst üste 12 işlem gününde toplam yaklaşık 4 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiği aktarıldı.
Öne çıkan piyasa başlıkları şöyle:
- Bitcoin gün içinde 61 bin dolar seviyesine kadar geriledi.
- Daha sonra 64 bin dolar bandına doğru kısmi toparlanma görüldü.
- ABD’deki Bitcoin ETF’lerinden 12 işlem gününde yaklaşık 4 milyar dolar çıkış yaşandı.
- Strategy’nin Bitcoin satışı, kurumsal yatırımcı davranışları açısından yakından izlendi.
Jeopolitik riskler piyasa algısını etkiledi
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalması ve Orta Doğu’daki gerilimin sürmesi, küresel piyasalarda risk algısını artıran gelişmeler arasında gösterildi. Bu durumun Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde ek baskı oluşturduğu değerlendirildi.
Bitcoin’in son düşüşle birlikte Ekim ayında görülen 126 bin dolar üzerindeki zirvesinden yüzde 50’den fazla değer kaybettiği belirtildi. Kripto para piyasasında volatilitenin yeniden arttığı, yatırımcıların ise kritik destek seviyelerine odaklandığı kaydedildi.
Teknoloji hisselerindeki yükselişten ayrışan Bitcoin’in, son dönemde hisse senedi piyasalarıyla korelasyonunun zayıfladığı bir süreçten geçtiği ifade edildi.