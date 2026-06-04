TOKİ açık satış kampanyası için başvuru süreci 15 Haziran’da başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından 64 ilde satışa sunulacak 20 bine yakın 2+1 ve 3+1 konutta gelir ve ikamet şartı aranmayacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan, taksitler ise 18 bin liradan başlarken; peşin ödeme, yüzde 50 peşinat ve vadeli ödeme seçenekleriyle vatandaşlara üç farklı model sunulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ açık satış kampanyası kapsamında 64 ilde 20 bine yakın konutun satışa sunulacağını açıkladı. Kampanyada 2+1 ve 3+1 konutlar için üç farklı ödeme modeli uygulanacak.
TOKİ açık satış kampanyası 64 ili kapsayacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını duyurdu. TOKİ açık satış kampanyası kapsamında 2+1 ve 3+1 tipinde 20 bine yakın konutun kurasız olarak satışa çıkarılacağı bildirildi.
Bakan Kurum, kampanyanın orta gelirli vatandaşların erişebileceği konutlardan oluştuğunu belirtti. Kurum, konutların önemli bir bölümünün tamamlandığını veya tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti.
Satışlar 15 Haziran’da başlayacak
Konut satışları 15 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Satış işlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Kampanyada en fazla konutun satışa sunulacağı iller şöyle açıklandı:
Bursa: 2.190 konut
Ankara: 2.062 konut
Hatay: 1.238 konut
Kahramanmaraş: 1.073 konut
Malatya: 1.000 konut
Konutların bir bölümünün hemen teslim projelerden oluştuğu belirtildi. Hemen teslim kapsamında olmayan konutların ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edileceği aktarıldı.
Üç farklı ödeme modeli uygulanacak
TOKİ’nin açık satış kampanyasında konut fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Peşin satışlarda yüzde 25 indirim uygulanacak konutlarda fiyatların 2 milyon 100 bin liradan başladığı, taksitli satışlarda ise aylık taksitlerin 18 bin liradan başlayacağı açıklandı.
Vatandaşlara sunulacak ödeme seçenekleri şöyle:
- Peşin ödeme yapan alıcılar yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.
- Yüzde 50 peşinat ödeyenlere 72 ay vade ve yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak.
- Yüzde 50 peşinatın yarısını sözleşme aşamasında, diğer yarısını 12 ay sonra ödeyen alıcılar kalan tutarı 60 ay vadeyle ödeyebilecek.
Bu seçeneklerden birini tercih eden vatandaşlar, peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.
Gelir ve ikamet şartı aranmayacak
Açık satışlarda gelir ve ikametgah şartı aranmayacak. Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve kişinin kendisi ile eşi üzerine kayıtlı konut bulunmaması yeterli olacak.
Bakan Kurum, kampanyanın amaçlarından birinin kira fiyatlarını düşürmek olduğunu söyledi. Kurum, konutların deprem riskine karşı güvenli yapılar olarak planlandığını belirtti.
Ankara’da örnek daire görüntülendi
Anadolu Ajansı, TOKİ’nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar kapsamında Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenipeçenek Mahallesi’nde inşa edilen 2+1 örnek daireleri görüntüledi.
Örnek konutların depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edildiği, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandığı bildirildi. Dairelerde salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı, duşa kabin ve ayrı mutfak gibi alanlar yer aldı.
Konutların çevresinde oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatıların da yapılacağı aktarıldı.
İl bazında fiyatlar değişecek
Açıklanan bilgilere göre Ankara’da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle satışa sunulacak.
Ankara’da 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.
Bursa’da 2+1 konutların 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutların 3 milyon 900 bin lira olduğu belirtildi.
Hatay’da konutların 3 milyon 200 bin liradan,
Konya’da ise 2+1 konutların 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı.
Vatandaşlar satış fiyatı ve şartlara ilişkin bilgileri banka şubelerinden, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ve 444 86 54 numaralı hattan öğrenebilecek.