İl bazında fiyatlar değişecek





Açıklanan bilgilere göre Ankara’da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle satışa sunulacak.





Ankara’da 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.





Bursa’da 2+1 konutların 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutların 3 milyon 900 bin lira olduğu belirtildi.





Hatay’da konutların 3 milyon 200 bin liradan,





Konya’da ise 2+1 konutların 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı.



