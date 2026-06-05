Emekli ve memur zammında yeni tablo ortaya çıktı: SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 2026 temmuzda ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı ile maaş hesaplama

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Temmuz 2026 maaş zammı için 5 aylık tablo belli oldu. Mayıs enflasyonunun ardından emekli zammı yüzde 16,6 seviyesine çıkarken, en düşük emekli maaşı ve memur maaşları için gözler haziran verisine çevrildi.
TÜİK’in mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve emekli maaş zammı için 5 aylık tablo yeniden şekillendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı şimdiden yüzde 16,6’ya ulaşırken, kesin oran haziran enflasyonuyla belli olacak.
Memur ve emekli maaş zammında mayıs verisi açıklandı
Memur ve emekli maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verilerinde mayıs ayı sonucu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 arttı.
Bu veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026’da alacağı zam oranına ilişkin 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Nihai zam oranı ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık oran yüzde 16,6 oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ve temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranına göre maaş artışı alıyor. Mayıs verisinin eklenmesiyle emekliler için 5 aylık zam oranı yüzde 16,6 seviyesine çıktı.
Yılın ilk 5 ayında açıklanan aylık TÜFE verileri şöyle oldu:
Ocak: yüzde 4,84
Şubat: yüzde 2,96
Mart: yüzde 1,94
Nisan: yüzde 4,18
Mayıs: yüzde 1,71
Haziran enflasyonunun da açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 zam oranı kesinleşmiş olacak.
En düşük emekli maaşı için karar TBMM sürecine kalacak
Mevcut durumda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı sınırının temmuz ayında hangi seviyeye çıkarılacağı, enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından gündeme gelecek.
Bu konuda düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak yasa teklifiyle belirlenmesi bekleniyor. Bu nedenle en düşük emekli maaşı için yalnızca enflasyon hesabı değil, yasal düzenleme süreci de belirleyici olacak.
Memur ve memur emeklisi için zam oranı yüzde 12,4’e ulaştı
Mayıs ayı enflasyon verisinin ardından memur ve memur emeklileri için hesaplanan zam oranı yüzde 12,4 oldu. Kesin oran, haziran ayı TÜFE verisinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı birlikte dikkate alınıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7 zam kararlaştırılmıştı.
Memur emeklileri için enflasyon farkı eşiği
Memur emeklileri, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam alacak. Enflasyon farkının maaşlara yansıması için ise enflasyonun yüzde 11 barajını aşması gerekiyor.
Hesaplamalara göre yılın ilk 6 aylık enflasyonunun farklı seviyelerde gerçekleşmesi durumunda memur zammı şu oranlara çıkabilecek:
- 6 aylık enflasyon yüzde 18 olursa zam oranı yüzde 13,75
- 6 aylık enflasyon yüzde 19 olursa zam oranı yüzde 14,71
- 6 aylık enflasyon yüzde 20 olursa zam oranı yüzde 15,68
Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı için 61 bin 890 lira seviyesi öne çıkarken, en düşük memur emekli aylığı hesaplamalarında 22 bin 671 liradan 27 bin 772 lira seviyesine uzanan tablo dikkat çekiyor.
Kesin zam oranı haziran enflasyonuyla açıklanacak
Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz 2026 zam oranında son veri haziran ayı enflasyonu olacak. TÜİK’in haziran verisini açıklamasının ardından yılın ilk 6 aylık enflasyonu tamamlanacak ve maaş artışlarında kesin tablo ortaya çıkacak.