Emekli ve memur zammında yeni tablo ortaya çıktı: SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 2026 temmuzda ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı ile maaş hesaplama

En düşük emekli maaşı için karar TBMM sürecine kalacak





Mevcut durumda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı sınırının temmuz ayında hangi seviyeye çıkarılacağı, enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından gündeme gelecek.





Bu konuda düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak yasa teklifiyle belirlenmesi bekleniyor. Bu nedenle en düşük emekli maaşı için yalnızca enflasyon hesabı değil, yasal düzenleme süreci de belirleyici olacak.