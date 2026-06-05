Altında ibre aşağı döndü: Kritik veri sonrası fiyatlar geriledi

Altın fiyatları, ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşması ve Fed’in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle düşüşünü hızlandırdı. Gram altın 6 bin 450 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın 10 bin 668 TL’den satıldı; ons altın ve gümüşte de sert kayıplar görüldü.
Altın fiyatları, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından düşüşünü hızlandırdı. Gram altın saat 18.30’da 6 bin 450 TL, çeyrek altın ise 10 bin 668 TL seviyesinde satıldı.
ABD verisi altındaki düşüşü hızlandırdı
Altın fiyatları, ABD’de açıklanan mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinin ardından gerileme eğilimini sürdürdü. ABD’de tarım dışı istihdam mayısta 172 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinde değişmedi.
Verinin ardından ons altın ve gram altında düşüş derinleşti. Piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentiler de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan başlıklar arasında yer aldı.
İç piyasalarda son fiyatlar
Açıklanan veriler sonrası değerli metallerde gün içi kayıplar öne çıktı:
Spot altın saat 16.00 itibarıyla yüzde 1,6 düşüşle 4 bin 405 dolar seviyesinde işlem gördü.
Gram altın aynı saatlerde yüzde 1,4 düşüşle 6 bin 527 TL’ye geriledi.
Spot gümüş yüzde 3,7 düşüşle 71,29 dolar seviyesine indi.
Gram altın satış fiyatı saat 18.30’da 6 bin 450 TL oldu.
Çeyrek altın aynı saatte 10 bin 668 TL’den satıldı.
Gram altın güne nasıl başlamıştı?
Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 6 bin 592 TL seviyesinde işlem görüyordu. Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 621 TL’den tamamlamıştı.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 870 TL’den, cumhuriyet altını ise 43 bin 300 TL’den satılıyordu. Altının ons fiyatı da yüzde 0,6 değer kaybıyla 4 bin 449 dolar seviyesinde bulunuyordu.
Fed beklentileri ve Orta Doğu belirsizliği izleniyor
Altın fiyatlarındaki gerilemede, Fed’in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güç kazanması etkili oldu. Analistler, hafta içinde açıklanan JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğini belirtti.
İran ile ABD arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik umutların zayıflaması ve Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin belirsizlik de piyasaların takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle Çin ve Hindistan’da altın talebinin azaldığı aktarıldı.
Piyasaların takip ettiği diğer veriler
Analistler, yurt içinde enflasyon ve Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdamı ile Avro Bölgesi büyüme verilerinin takip edildiğini bildirdi.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi’nin mayısta yüzde 1,65 artacağını tahmin etti. Bu beklentiye göre nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53’e çıkacağı öngörüldü.