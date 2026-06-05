Altında ibre aşağı döndü: Kritik veri sonrası fiyatlar geriledi





Gram altın güne nasıl başlamıştı?





Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 6 bin 592 TL seviyesinde işlem görüyordu. Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 621 TL’den tamamlamıştı.





Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 870 TL’den, cumhuriyet altını ise 43 bin 300 TL’den satılıyordu. Altının ons fiyatı da yüzde 0,6 değer kaybıyla 4 bin 449 dolar seviyesinde bulunuyordu.



