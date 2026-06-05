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Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel: Başvurular hafta sonu başlıyor

Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel: Başvurular hafta sonu başlıyor

22:155/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan personel alımına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Buna göre; Adalet Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin yeni personel istihdam edilecek.

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği personel alımıyla adalet teşkilatının daha da güçlendirileceğini belirterek, “Ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni personelin göreve başlamasıyla birlikte adalet hizmetlerinin hızının ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Gürlek, alımların merkez ve taşra teşkilatlarında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Açıklanan kontenjan dağılımına göre, alınacak sözleşmeli personelin:

-8 bini adliyelerde,

-6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde,

-900 kişi ise icra dairelerinde icra kâtibi olarak görev yapacak.

Başvurular 7 Haziran'da başlıyor

Bakan Gürlek, personel alımına ilişkin ilan detaylarının 6 Haziran 2026 tarihinde Resmî Gazete’de ve Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanacağını bildirdi.

Adaylar, başvurularını 7 Haziran ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Gürlek, “Tensipleriyle bizlere bu imkânı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Bakan Gürlek, sözlerini “Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun” ifadeleriyle tamamladı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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