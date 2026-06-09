Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı 2026! Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı başvuruları ne zaman, açıklandı mı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanı, binlerce adayın gündemine oturdu. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarını kapsayan alım kapsamında yüzlerce personel çeşitli kadrolarda istihdam edilecek.
Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylara yeni istihdam fırsatı doğdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı eğitim seviyelerinden adayların başvuru yapabileceği toplam 569 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmî Gazete'de yayımlanan ilan sonrası başvuru şartları ve kadro dağılımı merak konusu oldu.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı için başvuru ekranı Haziran ayının ortasında adayların erişimine açılacak.
Başvuru Başlangıç Tarihi: 15 Haziran 2026
Başvuru Bitiş Tarihi: 29 Haziran 2026
Adayların başvurularını yalnızca dijital ortamda Kariyer Kapısı platformu üzerinden tamamlamaları gerekmektedir. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; şahsen, e-posta yoluyla ya da posta kanalıyla yapılacak hiçbir başvurunun işleme alınmayacağı kesin bir dille vurgulanmıştır.
2026 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONTENJAN DAĞILIMI VE ALIM YÖNTEMLERİ
Bakanlık bünyesindeki istihdam süreci iki farklı yöntemle yürütülecek. Toplam 502 kişi mülatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre merkez teşkilatına alınırken; 67 kişi ise KPSS puanı sonrası yapılacak olan sözlü sınavla taşra teşkilatında görevlendirilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımına ait teşkilat, kontenjan ve alım yöntemi dağılımı şu şekildedir:
Merkez Teşkilatı: 502 personel sınavsız, doğrudan KPSS puan üstünlüğüne göre alınacaktır.
Taşra Teşkilatı: 67 personel KPSS puanı sonrasında yapılacak sözlü sınav (mülakat) ile alınacaktır.
MÜLATSIZ (YALNIZCA KPSS PUANIYLA) ALINACAK KADROLAR (502 KİŞİ)
Büro Personeli: 128 Kişi (Lisans düzeyinde; İİBF, İşletme, İktisat ve benzeri bölümlerden mezun).
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 106 Kişi (79 Erkek, 27 Kadın aday - Ön lisans mezunu).
Destek Personeli (Temizlik): 264 Kişi (202 Erkek, 62 Kadın aday - Ortaöğretim/Lise mezunu).
Teknik Destek Personeli: 4 Kişi (Boyacı ve Yalıtımcı branşlarında).
SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUCU ALINACAK KADROLAR (67 KİŞİ)
Mühendis: 16 Kişi (İnşaat, Makine, Elektrik-Elektronik vb. alanlarda).
Arkeolog: 13 Kişi.
Müze Araştırmacısı: 6 Kişi.
Mimar: 4 Kişi.
Tekniker / Teknisyen: 25 Kişi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İlana başvuru yapacak adayların öncelikli olarak idare tarafından belirlenen genel idari şartları ve ardından başvuracakları meslek grubuna ait özel kriterleri karşılaması gerekiyor.
Genel Başvuru Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
18 yaş sınırını tamamlamış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
Kamu haklarından mahrumiyet getirecek bir cezası bulunmamak.
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (terhis, tecil edilmiş ya da muaf olmak).
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık problemine sahip olmamak.