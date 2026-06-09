Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı 2026! Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı başvuruları ne zaman, açıklandı mı?

SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUCU ALINACAK KADROLAR (67 KİŞİ)

Mühendis: 16 Kişi (İnşaat, Makine, Elektrik-Elektronik vb. alanlarda).

Arkeolog: 13 Kişi.

Müze Araştırmacısı: 6 Kişi.

Mimar: 4 Kişi.

Tekniker / Teknisyen: 25 Kişi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlana başvuru yapacak adayların öncelikli olarak idare tarafından belirlenen genel idari şartları ve ardından başvuracakları meslek grubuna ait özel kriterleri karşılaması gerekiyor.

Genel Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaş sınırını tamamlamış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

Kamu haklarından mahrumiyet getirecek bir cezası bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (terhis, tecil edilmiş ya da muaf olmak).

Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık problemine sahip olmamak.