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Emlak Katılım halka arz ne zaman yapılacak, kaç lot verilecek? Gözler resmi takvime çevrildi

Emlak Katılım halka arz ne zaman yapılacak, kaç lot verilecek? Gözler resmi takvime çevrildi

23:255/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Emlak Katılım halka arz ne zaman yapılacak, kaç lot verilecek?
Emlak Katılım halka arz ne zaman yapılacak, kaç lot verilecek?

Emlak Katılım halka arz süreci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Finans Merkezi’nde yaptığı açıklamanın ardından yatırımcıların gündemine girdi. Halka arz tarihi, kaç lot verileceği, talep toplama takvimi ve resmi detaylara ilişkin merak edilen başlıklarda gözler yapılacak yeni duyurulara çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi’nde Emlak Katılım’ın halka arz edilmesinin planlandığını açıkladı. Halka arz takvimi ve kaç lot verileceğine ilişkin resmi detaylar ise henüz duyurulmadı.

Emlak Katılım halka arzı gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi’nde ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, zirvede yaptığı değerlendirmede Emlak Katılım’ın halka arz edilmesinin planlandığını belirtti.

Açıklamanın ardından yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar, Emlak Katılım halka arz sürecinin ne zaman başlayacağı ve halka arzda kaç lot dağıtılacağı oldu.

Halka arz tarihi açıklandı mı?

Emlak Katılım’ın halka arzına ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Bu nedenle halka arzın hangi tarihte yapılacağına dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Süreçle ilgili mevcut bilgiler şöyle:
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emlak Katılım’ın halka arz edilmesinin planlandığını açıkladı.
  • Halka arz tarihi henüz duyurulmadı.
  • Kaç lot verileceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
  • Sürece dair ayrıntıların ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.

Katılım bankaları için birleşme mesajı

Erdoğan, zirvede katılım bankacılığına ilişkin başka bir başlığa da değindi. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım’ın birleştirilmesiyle güçlü bir sinerji oluşacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararların hayırlı olmasını diledi.

Kaç lot verilecek?

Emlak Katılım halka arzında kaç lot verileceği konusunda henüz resmi bilgi bulunmuyor. Halka arzın büyüklüğü, lot dağıtımı, talep toplama tarihleri ve fiyat aralığına ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Mevcut durumda yatırımcıların takip etmesi gereken temel başlıklar; halka arz takvimi, dağıtım yöntemi, pay miktarı ve resmi açıklamalar olacak.



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Emlak Katılım halka arz ne zaman yapılacak, kaç lot verilecek? Gözler resmi takvime çevrildi