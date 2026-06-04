2026 YKS sınav giriş yerleri için adayların bekleyişi devam ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak milyonlarca öğrenci, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgesiyle hangi okulda, binada ve salonda sınava gireceğini öğrenecek.

1 /6 2026 YKS sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından salon atamalarının tamamlanmasının ardından adayların erişimine açılacak. TYT, AYT ve YDT’ye katılacak adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgisini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulayacak.



2 /6 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 YKS sınav giriş yerleri için adayların bekleyişi sürüyor. Milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda TYT, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin salon atamalarını tamamlamasının ardından erişime açılacak.

Güncel durumda 2026 YKS sınav giriş belgelerinin yayımlandığına dair aday erişimine açılmış bir duyuru bulunmuyor. Adaylar, hangi okulda, binada ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ni takip ediyor.

3 /6 2026 YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulamalarında sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 ila 15 gün önce adayların erişimine açılıyor. 2026 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nin 20 Haziran’da yapılacak olması nedeniyle belgelerin haziran ayının ikinci haftasında yayımlanması bekleniyor.

Ajans metninde yer alan değerlendirmeye göre 2026 YKS sınav giriş belgelerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında, özellikle 10 Haziran Çarşamba günü civarında erişime açılması öngörülüyor. Kesin tarih için ÖSYM’nin resmi duyurusu takip edilecek.

4 /6 YKS sınav giriş belgesi nereden alınacak? Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle giriş yapılabilecek.

Belge sorgulama süreci şu adımlarla ilerleyecek: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yapılacak.

“Sisteme Giriş” bölümünden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yazılacak.

Aktif işlemler bölümünden “Sınava Giriş Belgesi Dökümü” seçilecek.

İlgili YKS oturumu üzerinden barkodlu belge görüntülenecek.

Belge çıktısı alınarak sınav günü hazır bulundurulacak.

Adaylar, sisteme e-Devlet kimlik doğrulama yöntemiyle de giriş yapabilecek.

5 /6 2026 YKS oturumları ne zaman yapılacak? 2026 YKS, haziran ayının üçüncü hafta sonunda üç oturum halinde uygulanacak.

TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri ve saatleri şöyle:

TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylara 165 dakika süre verilecek.

AYT: 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylara 180 dakika süre verilecek.

YDT: 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te başlayacak. Adaylara 120 dakika süre verilecek.