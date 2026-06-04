Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Merkez Bankası TCMB faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde faizler düşecek mi?

Merkez Bankası TCMB faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde faizler düşecek mi?

16:174/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB Para Politikası Kurulu, yılın dördüncü faiz kararını 11 Haziran'da açıklayacak. Piyasaların odağındaki toplantı öncesinde yatırımcılar ve ekonomistler, politika faizinde indirime gidilip gidilmeyeceğini yakından takip ediyor. Enflasyon görünümü, döviz kurlarındaki seyir ve küresel ekonomik gelişmeler karar üzerinde belirleyici olacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, düşürecek mi, sabit mi bırakacak? İşte detaylar.

Piyasalarda nefesler tutulmuşken, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın dördüncü faiz kararını 11 Haziran'da açıklayacak. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan sıkılaşma adımlarının ardından ekonomi yönetiminin haziran ayındaki tutumu büyük bir merak konusu oldu. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, düşürecek mi, sabit mi bırakacak? sorusuna yanıt arıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Haziran ayı PPK Toplantısı 11 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00'da yapılacak.Banka, nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI, BEKLENTİ NE YÖNDE?

Uzmanların büyük bölümü, Merkez Bankası'nın mevcut sıkı para politikası duruşunu koruyarak faizi sabit bırakabileceğini değerlendirirken, bazı beklentiler ise enflasyondaki gerilemenin sürmesi halinde yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi ihtimalinin güçlenebileceğine işaret ediyor.

TCMB, önceki değerlendirmelerinde enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde para politikasında ilave sıkılaştırma adımlarının gündeme gelebileceği mesajını yinelemişti.

11 Haziran’da yayımlanacak karar metninde ise hem küresel risklere yönelik politika yaklaşımının hem de enflasyon hedefleri doğrultusunda izlenecek yol haritasının daha net ortaya konulması bekleniyor.

#Merkez Bankası
#Merkez Bankası faiz kararı
#TCMB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ peşinat ne kadar? 2026 aylık taksitler kaç TL olacak?