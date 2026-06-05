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Taşacak Bu Deniz 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taşacak Bu Deniz 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman?

Taşacak Bu Deniz 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taşacak Bu Deniz 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman?

23:175/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Geçmişin sırlarının bir bir ortaya döküldüğü 31. bölümde yaşanan gelişmeler, hikâyenin seyrini değiştirecek önemli olaylara sahne oldu. Takipçileri yeni bölüm fragmanı ve 2. sezon tarihini merak ediyor.

Taşacak Bu Deniz'de 31. bölümle birlikte hikâyede önemli bir dönüm noktası geride kaldı. Bölüm sonunda yaşanan gelişmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler 2. sezonun ne zaman başlayacağını ve yeni fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı sezon finali nedeniyle yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin sıkı takipçileri, "Taşacak Bu Deniz bitti mi?" sorusuna yanıt ararken, yapım ekibinden gelen bilgiler yeni sezonun kapıda olduğunu müjdeliyor. Sezon finaliyle ekranlara kısa bir veda eden yapımın, önümüzdeki Eylül-Ekim döneminde kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

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