Filenin Sultanları zorlu İtalya maçına çıkıyor: İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yayın detayları belli oldu

İtalya Türkiye maçı için geri sayım başladı. 2026 FIVB Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti galibiyeti ve Hollanda mağlubiyetinin ardından üçüncü sınavına çıkacak olan Filenin Sultanları, 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30’da TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak mücadelede İtalya karşısında yeniden çıkış arayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasında üçüncü maçına İtalya karşısında çıkacak. İtalya Türkiye maçı 6 Haziran Cumartesi saat 21.30’da TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.
Filenin Sultanları üçüncü maçına çıkıyor
2026 FIVB Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk hafta maçları kapsamında Brezilya’da İtalya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, turnuvadaki üçüncü maçını kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Milli takım, ilk iki karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Dominik Cumhuriyeti karşısında sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan Türkiye, ikinci maçında Hollanda’ya set alamadan mağlup oldu.
İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
İtalya Türkiye maçı, 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
- Maç: İtalya - Türkiye
- Organizasyon: 2026 FIVB Milletler Ligi
- Tarih: 6 Haziran Cumartesi
- Saat: 21.30
- Yayın: TRT Spor
Sıradaki rakip Bulgaristan
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya maçının ardından ilk haftadaki son karşılaşmasına Bulgaristan karşısında çıkacak. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki mücadele, 7 Haziran’ı 8 Haziran’a bağlayan gece saat 00.00’da oynanacak.
İkinci hafta maçları Ankara’da oynanacak
Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde ikinci hafta maçlarını Ankara’da oynayacak. A Milli Takım, 17-21 Haziran tarihlerinde Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşı karşıya gelecek.
Milli takım, kendi seyircisi önünde oynayacağı bu maçlarda başarılı sonuçlar alarak Milletler Ligi’ndeki yoluna devam etmeyi hedefliyor.