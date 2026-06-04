Vincenzo Italiano kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Vincenzo Italiano hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş’ın gündemindeki Italiano’nun kariyer dosyası

Beşiktaş’ın teknik direktör arayışında öne çıkan Vincenzo Italiano’nun kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu futbolseverler tarafından araştırılıyor. 48 yaşındaki İtalyan teknik adam; futbolculuk kariyerinin ardından Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna’da görev yaptı, Spezia’yı Serie A’ya taşıdı, Fiorentina ile Avrupa finalleri gördü ve Bologna ile Coppa Italia şampiyonluğu yaşadı. Hücumcu beklerin etkin kullanımı, yüksek savunma çizgisi, ön alan baskısı ve tempolu oyun anlayışıyla bilinen Vincenzo Italiano’nun Beşiktaş’a nasıl bir futbol kimliği kazandıracağı merak ediliyor.
Beşiktaş’ın yeni teknik direktör arayışında İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ismi öne çıktı. İtalyan basınına göre siyah-beyazlılar, Italiano ile yürütülen görüşmelerde son aşamaya geldi.
Beşiktaş’ta teknik direktör arayışında Italiano öne çıktı
Vincenzo Italiano kimdir sorusu, Beşiktaş’ın teknik direktör gündeminde İtalyan çalıştırıcının adının öne çıkmasıyla yeniden merak konusu oldu. Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş’ın, son olarak Serie A ekiplerinden Bologna’yı çalıştıran Vincenzo Italiano ile görüşmelerde son aşamaya geldiği aktarıldı.
İtalyan medyasından Sport Italia ve gazeteci Alfredo Pedulla, tarafların anlaşmaya yakın olduğunu ve son detayların görüşüldüğünü duyurdu. Gazeteci Fırat Günayer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş’ın Italiano ile prensip anlaşmasına vardığını, son detayların görüşüldüğünü ifade etti.
Vincenzo Italiano kimdir?
Vincenzo Italiano, 10 Aralık 1977’de Almanya’nın Karlsruhe kentinde doğdu. İtalyan teknik direktör ve eski profesyonel futbolcu olan Italiano, son olarak Serie A takımlarından Bologna’da görev yaptı.
Aslen Sicilya’nın Ribera bölgesiyle bağlantılı bir aileden gelen Italiano, çocuk yaşta ailesiyle birlikte Ribera’ya döndü. Futbola 1991 yılında Ribera altyapısında başladı.
Futbolculuk kariyerinde hangi takımlarda oynadı?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Trapani’de başlayan Vincenzo Italiano, kariyerinin önemli bölümünü Hellas Verona’da geçirdi. Serie A’daki ilk maçına 2 Şubat 1997’de Hellas Verona formasıyla Bologna karşısında çıktı.
Italiano, daha sonra Genoa, Chievo, Padova, Perugia ve Lumezzane formalarını da giydi. 2014 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.
Futbolculuk döneminde merkez orta sahada görev yapan Italiano, oyun kurucu özellikleriyle öne çıktı. Özellikle pas kalitesi, oyun görüşü ve uzaktan şutlarıyla tanındığı biliniyor.
Teknik direktörlük kariyerinde hangi takımları çalıştırdı?
Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe İtalya’nın Veneto bölgesindeki amatör takımlarda başlayan Italiano, 2017’de Union ArzignanoChiampo’nun başına geçti. Ardından 2018-19 sezonunda eski kulübü Trapani’de teknik direktörlük yaptı.
Italiano’nun teknik direktörlük kariyerindeki öne çıkan duraklar şöyle:
- Trapani ile Serie B’ye yükselme başarısı elde etti.
- Spezia’yı kulüp tarihinde ilk kez Serie A’ya taşıdı.
- Fiorentina ile iki UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ve bir Coppa Italia finali oynadı.
- Bologna ile 2025’te Coppa Italia şampiyonluğu yaşadı.
Spezia ve Fiorentina dönemleri dikkat çekti
Italiano, 2019-20 sezonu öncesinde Spezia’nın teknik direktörü oldu. Takımın başındaki ilk sezonunda yükselme play-off’larında Frosinone’yi geride bırakarak Spezia’yı kulüp tarihindeki ilk Serie A yükselişine taşıdı.
Serie A’daki ilk teknik direktörlük deneyiminde Spezia’nın ligde kalmasını sağlaması, Italiano’nun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.
Spezia’daki performansının ardından Fiorentina’nın başına geçen Italiano, ilk sezonunda takımı Serie A’da yedinci sıraya taşıdı ve Avrupa kupalarına götürdü. Fiorentina, 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükseldi ancak West Ham United’a 2-1 mağlup oldu.
Aynı sezonda Fiorentina, Coppa Italia finalinde de Inter’e 2-1 yenildi. Italiano yönetimindeki Fiorentina, 2023-24 sezonunda da UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline çıktı; bu kez finalde Olimpiakos’a 1-0 kaybetti.
Bologna’da kupa kazandı
Vincenzo Italiano, 5 Haziran 2024’te Bologna’nın teknik direktörü oldu ve kulüple iki yıllık sözleşme imzaladı. Bologna’daki ilk sezonunda 14 Mayıs 2025’te oynanan Coppa Italia finalinde Milan’ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı.
Bu sonuçla Bologna, 51 yıl sonra yeniden Coppa Italia şampiyonluğuna ulaştı. Italiano ile Bologna, 28 Mayıs 2026’da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Italiano’nun oyun anlayışı nasıl?
Vincenzo Italiano’nun teknik direktörlük anlayışı, hücum odaklı ve pragmatik bir yapı üzerinden tanımlanıyor. Spezia döneminde ağırlıklı olarak 4-3-3 dizilişini kullanan Italiano, Fiorentina’da ise kadro yapısına göre 4-4-2 ve 4-2-3-1 gibi farklı dizilişlere de başvurdu.
Italiano’nun takımlarında öne çıkan temel unsurlar arasında yüksek tempo, ön alan baskısı, hücumcu beklerin etkin kullanımı ve yüksek savunma çizgisi yer aldı. Forvet oyuncusunun ise yalnızca bitirici değil, bağlantı oyunu içinde rol alan bir profil olarak kullanıldığı aktarıldı.
Beşiktaş cephesinde ise süreç henüz resmi açıklamaya bağlanmış değil.