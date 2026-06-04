Vincenzo Italiano kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Vincenzo Italiano hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş’ın gündemindeki Italiano’nun kariyer dosyası





Italiano’nun oyun anlayışı nasıl?





Vincenzo Italiano’nun teknik direktörlük anlayışı, hücum odaklı ve pragmatik bir yapı üzerinden tanımlanıyor. Spezia döneminde ağırlıklı olarak 4-3-3 dizilişini kullanan Italiano, Fiorentina’da ise kadro yapısına göre 4-4-2 ve 4-2-3-1 gibi farklı dizilişlere de başvurdu.





Italiano’nun takımlarında öne çıkan temel unsurlar arasında yüksek tempo, ön alan baskısı, hücumcu beklerin etkin kullanımı ve yüksek savunma çizgisi yer aldı. Forvet oyuncusunun ise yalnızca bitirici değil, bağlantı oyunu içinde rol alan bir profil olarak kullanıldığı aktarıldı.





Beşiktaş cephesinde ise süreç henüz resmi açıklamaya bağlanmış değil.