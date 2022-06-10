Özgün E Okul not girişi ne zaman kapanacak? 2022 MEB E Okul giriş ekranı
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E Okul not girişi ne zaman kapanacak? 2022 MEB E Okul giriş ekranı!

e-Okul ne zaman kapanacak? sorusu, son günlerde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılma başlandı. İkinci dönemin bitmesine kısa bir süre kalırken, e-Okul VBS giriş ekranının kapanıp kapanmayacağı da merka ediliyor. Yaz tatili için geri sayım başlarken e-Okul sistemi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB E-Okul giriş ekranı ne zaman kapanıyor, kapandı mı? E-okul karne notu girişi, takdir teşekkür hesaplama
e-okul not giriş ekranı

e-Okul’un ne zaman kapanacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yakın zamanda sona erecek. Eylül ayında başlayan eğitimin ardından öğrenciler yaz tatiline girecekler. 17 Haziran’da karneler alınacak. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 e-Okul not girişi kapandı mı?

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır.

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

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