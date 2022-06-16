Özgün 5 sınıf kayıtları ne zaman yapılacak? 2022-2023 ortaokul kayıt başlangıç tarihleri
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5. sınıf kayıtları ne zaman yapılacak? 2022-2023 ortaokul kayıt başlangıç tarihleri

Okulların kapanması ile yaz tatili süreci başlayacak. 17 Haziran'da karnelerini alan öğrenciler için tatil süreci başlamış olacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 5.sınıfa başlayacak öğrenc ve veliler ortaokul kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. 5. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak? Ortaokul kayıtları başladı mı? 5. sınıf kayıtları naısl, nereden yapılacak? İşte MEB 2022-2023 5. sınıf ortaokul kayıt tarihleri ve kayıt işlemlerine ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ortaokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 5. sınıf kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2022-2023
5.sınıf ortaokul kayıtları

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2022-2023 eğitim öğretim yılının eylül ayında başlayacak. Birçok öğrenci ve veli yeni eğitim dönemi için okul kayıtlarını temmuz ayının ilk haftasında yapmaya başlayacak. 5. sınıflar için ortaokul kayıt tarihleri belli oldu mu?

5.SINIF ORTAOKUL KAYITLARI NASIL YAPILACAK? (2022-2023)

Mecburî ilköğretim çağına gelen çocuklar 5. sınıfa olmak üzere e-kayıt işlemi gerçekleştirecek.

5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkı sunulmaktadır. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirilecek. e-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurabilmekte.

Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.

5.SINIF ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? (2022-2023)

5. sınıf öğrencisi velileri, e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından, çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.Geçtiğimiz yıl 05 Temmuz 2021 tarihnde gerçekleştirilmişti. Bu yıl ise kayıtların Temmuz ayında gerçekleştirileceği bekleniyor.

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